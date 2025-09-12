La pérdida de infraestructura debido a las manifestaciones en Nepal alcanzó RP 2.3 billones

Yakarta, Viva – Pérdida infraestructura durante los disturbios antigubernamentales en Nepal Alcanzar a 200 mil millones de rupias de Nepal (alrededor de Rp2.3 billones), informó el portal de noticias Khabarhub, que citó fuentes en el Ministerio de Desarrollo de la Ciudad.

El Post de Katmandú dijo el jueves que la distribución de productos de combustible también se vio interrumpida debido a problemas de seguridad, y agregó que los conductores de camiones de tanque de combustible se negaron a enviar combustible sin garantías de seguridad.

Además, varios puntos de vista también fueron atacados por manifestantes, de modo que los camiones de transporte de combustible de la India estaban atrapados allí, dijo.

Demostraciones contra las prohibiciones de las redes sociales por parte del gobierno de Nepal

El 4 de septiembre, la autoridad de Nepal había bloqueado las redes sociales porque aprobó la fecha límite de registro en el Ministerio de Comunicación. El bloqueo fue revocado después de una protesta el lunes.

Al día siguiente, la situación en Nepal se calienta después de que los manifestantes invadieron el Parlamento y quemaron las casas de varios funcionarios de alto riesgo en la ciudad capital de Katmandú, lo que provocó a la policía para disparar cañones de agua, gases lacrimógenos, balas afiladas en las masas.

Docenas de manifestantes fueron reportados muertos y cientos de personas resultaron heridas como resultado del incidente. En medio de los disturbios del primer ministro Nepal Sharma Oli declaró la renuncia de su posición. (Hormiga)

