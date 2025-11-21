La pequeña cantante Qiandra Syafira presenta ‘Friends’, misión para revivir las canciones infantiles

Jacarta – pequeña cantante El talento de Bandung, Qiandra Arista Syafira, ha vuelto a robarse la atención del público. La niña que nació en Bandung, hace diez años, sigue mostrando un rápido desarrollo y constancia en el mundo del canto.

Desde temprana edad, Qia, como se la conoce, ha logrado varios logros que le enorgullecen, incluido el primer lugar en el nivel Bandung Regency durante dos años consecutivos.

El talento artístico que fluyó desde la infancia, respaldado por la perseverancia en la práctica, hizo que Qia lograra recolectar varios trofeos de varios concursos de canto a nivel provincial.

Fue este largo viaje el que finalmente lo unió con la joven productora de Aimpro Entertainment, Ditha Sofyan, quien ahora brinda espacio para que Qia trabaje y fortalezca su existencia en la industria de la música infantil.

La cosa no termina ahí, Qiandra está lista para lanzar su nuevo sencillo titulado Friends, de Lienda Lee, en diciembre de 2025. A través de con Hoy, Qia quiere recuperar el espíritu de la música infantil que sea educativa, divertida y adecuada a su mundo.

«Esta canción fue escrita específicamente para niños y adaptada a la edad de Qia, por lo que el mensaje y la sensación se sienten naturales cuando se canta», dijo Qia en su declaración escrita.

Agregó que su presencia en la industria de la música infantil no es sólo seguir tendencias, sino que conlleva la misión de presentar trabajos llenos de mensajes positivos.

«Además, las canciones infantiles ahora rara vez se escuchan. Qia está aquí para traer un soplo de aire fresco. La industria de la música infantil, que antes estaba marginada, ahora está comenzando a revivir gracias al desarrollo de la era digital. Las plataformas digitales se han convertido en una nueva plataforma para que los pequeños cantantes sean creativos y promuevan su trabajo más ampliamente», añadió.

Qiandra espera que el sencillo de Friends pueda ser aceptado por la comunidad en general y convertirse en parte del resurgimiento de las canciones infantiles en Indonesia.

«Qia espera que esta canción pueda ser aceptada por el público, además de abrir las canciones infantiles para que puedan revivir», confió.

El impulso del lanzamiento de este sencillo coincide también con el espíritu del Día Nacional del Niño, por lo que es un momento ideal para elevar una vez más el prestigio de las canciones infantiles de calidad en el país.

Con la presencia de jóvenes talentos como Qiandra Syafira, se espera que sigan surgiendo generaciones de jóvenes cantantes indonesios, aportando nuevos colores y enriqueciendo el mundo de la música nacional.