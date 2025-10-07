La penetración de Pindar fuera de Java sigue siendo baja

Yakarta, Viva – Industria préstamo en línea (píndaro) Desempeñar un papel importante en el fomento de la inclusión financiera en Indonesia.

Lea también: Kadin reveló 4 factores para impulsar el aporte de la industria manufacturera



Así lo transmitió Bernardino Moningka Vega, vicepresidente de Relaciones Exteriores de la Cámara de Comercio e Industria (Mujer).

Según él, Píndaro es la entrada para 132 millones de habitantes y 46 millones de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que no han sido atendidas por servicios financieros formales.

Lea también: Kadin fortalece la sinergia con Bgn Mantiene la calidad en la distribución de MBG



«La facilidad y rapidez del acceso a la financiación a través de préstamos fintech o pindar es una solución para la comunidad y las mipymes necesitadas, al tiempo que apoya el crecimiento económico a largo plazo», dijo el hombre que también es un funcionario de alto rango.

Esta condición está en línea con los resultados del último estudio titulado «Inclusión financiera en la era digital: nuevos conocimientos de los datos de la oficina de crédito de Indonesia».

Lea también: Ministro de Finanzas Purbaya asegura que el impuesto especial a los cigarrillos de 2026 no sube, la industria pide certeza para los próximos 3 años



El estudio muestra que muchos prestatarios acceden por primera vez al crédito a través de la plataforma fintech. Esto confirma el importante papel del píndaro para llegar a grupos comunitarios que antes no eran tocados por el sistema bancario tradicional.

Sin embargo, Bernardino destacó que el crecimiento industrial debe estar en consonancia con una mayor inclusión financiera en todas las regiones de Indonesia.

Señaló que la penetración del píndaro fuera de Java sigue siendo relativamente baja, del 32 por ciento en las zonas rurales, frente al 49 por ciento en la región metropolitana.

Para ampliar el alcance, varios factores son clave, incluida la integración con agencias de crédito, la penetración de Internet y telefonía celular, regulaciones estrictas y la colaboración entre partes relacionadas.

Además del amplio acceso, Bernardino también enfatizó la importancia de la protección del consumidor. La distribución de la financiación, según él, debe realizarse según normas claras y prácticas éticas.

«El crecimiento industrial no se mide sólo por el volumen de transacciones o beneficios, sino también por la comodidad y seguridad del consumidor», explicó el vicepresidente de Relaciones Exteriores de Kadin.

Agregó que se dio cuenta de que la industria estaba comprometida a continuar mejorando los estándares de servicio de acuerdo con las regulaciones aplicables, para que el crecimiento de Pindar pudiera ocurrir de manera continua y al mismo tiempo proteger a los consumidores.

Con este paso, se espera que Pindar no sea sólo una solución para la financiación rápida, sino también una estrategia importante para ampliar el acceso financiero para la comunidad y las mipymes en toda Indonesia.