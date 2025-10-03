¡La pelota de la Copa Mundial más emblemática, número 6, es odiada por los jugadores!

Yakarta, Viva – Copa Mundial No solo una cuestión de acción en el campo, sino también un asunto era usado. Desde 1970, Adidas siempre ha lanzado una pelota especial de la Copa Mundial, y cada edición siempre tiene su propia historia. Algunos son elogiados por el diseño, algunos son odiados por hacer que el portero y el delantero se rascen la cabeza.

¡Echemos un vistazo a la fila de bolas más emblemática de la historia de la Copa del Mundo!

1. Telstar – 1970 (Meksiko)

¡El clásico! Este panel de 32 paneles en blanco y negro es el pionero oficial de la Copa del Mundo. El diseño se realiza para que sea fácilmente visible en la televisión en blanco y negro.

2. Tango – 1978 (Argentina)

¡Muy elegante! El motivo del triángulo hace que esta pelota parezca que tiene un círculo adicional. Tan icónico, el diseño de Tango se usó años después.

3. Single Etruscan – 1990 (Italia)

Hay una imagen de un león de la antigua cultura de etrusco en esta bola. No solo guapo, sino que también se convierte en la primera bola recubierta con espuma para hacerlo más duradero.

4. Fervernova – 2002 (Corea del Sur y Japón)

La primera bola que parece colorida. Con un toque de oro y verde, Fevernova es realmente diferente de su predecesor.

5. TeamGeist – 2006 (Alemania)

Redondo, más preciso. El diseño de 14 paneles hace que este camino de pelota sea consistente. Muchos jugadores se enamoran de este equipo.

6. Jabulani – 2010 (Sudáfrica)

Bueno, ¡aquí está la pelota más controvertida! Muchos porteros dicen que Jabulani «vive solo» en el aire, también conocido como difícil de adivinar. Los delanteros a menudo están frustrados porque la pelota flotaba de manera poco clara.

7. Brazuca – 2014 (Brasil)

Las bolas de coloridas típicas brasileñas hacen que esta pelota sea realmente alegre. Los seis paneles hacen que la pelota estable, y casi todos los jugadores están de acuerdo: Brazuca es realmente bueno para usar.

8. Telstar 18 – 2018 (Rusia)



Fútbol oficial de la Copa Mundial 2018, Adidas Telstar

Moderno pero clásico. Inspirado en Telstar 1970, pero equipado con chips NFC para que pueda conectarse a un teléfono inteligente.

9. Al Rihla – 2022 (Qatar)



2022 Fútbol de la Copa Mundial, Al Rihla

Bolas con tecnología de sensor interno que pueden dar datos a Var. Estable, moderno y testigo de la historia de la primera Copa Mundial de Medio Oriente.

10. Trionda – 2026 (Canadá, México, Estados Unidos)

¡Recién salido del horno! El diseño es muy genial con símbolos de hoja de arce, águilas y estrellas. Además, la tecnología aerodinámica y los sensores de movimiento sofisticados hacen que esta pelota sea lista para ser la estrella de la Copa Mundial de América del Norte.