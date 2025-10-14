La película Studio 100 lleva ‘Halloween versus Día de los Muertos’ a AFM

Estudio 100 películas presentará la aventura familiar animada “Halloween vs Day of the Dead” en el American Film Market de Los Ángeles (del 11 al 16 de noviembre).

Cuando los dulces de las ciudades rivales, Halloween Ville y Day of the Dead Town, desaparecen misteriosamente antes de sus festividades más importantes, las celebraciones de repente corren peligro. El destino de ambas aldeas está en manos de Pumpkid y Bony Lu, quienes unen fuerzas con un peculiar grupo de amigos para salvar las fiestas y reunir a sus comunidades.

La película, escrita y dirigida por Celso García (“La delgada línea amarilla”, “La gran seducción”), es una coproducción entre Studio 100 Intl. y Lunch Films de México. Los productores ejecutivos son Martin Krieger de Studio 100 Intl. y Axel Vielma y Fernando Estrada de Lunch Films. Thorsten Wegener, García y Gerry Cardoso son los productores.

«Trabajar con Studio 100 Intl. para darle vida a ‘Halloween vs Day of the Dead’ es una oportunidad emocionante para compartir una historia que tenemos cerca de nuestros corazones. Juntos, estamos creando una película vibrante y sincera que rinde homenaje a ambas tradiciones y al mismo tiempo cuenta una historia eterna de amistad, unidad y esperanza. Creemos que las audiencias de todo el mundo se conectarán con el viaje de estos dos niños de pueblos rivales», dijo García, fundador de Lunch Films.

Cardoso agregó: «Queríamos crear una película que no sólo fuera divertida y llena de aventuras, sino que también celebrara el corazón de la cultura mexicana. Es un choque divertido de dos tradiciones icónicas, contadas a través de una historia emocional y profundamente arraigada en la familia y la identidad. Esperamos que el público de todo el mundo se ría, se emocione y se vaya con una mayor apreciación por la belleza, el espíritu y el significado detrás del Día de los Muertos».

«Al crecer como mexicana en Nueva York, esperaba el doble de dulces y el doble de fantasmas. Halloween y el Día de los Muertos eran parte de mi vida, así que cuando surgió este proyecto, finalmente me sentí como en casa. Después de dos años de animadas – y ocasionalmente espeluznantes – charlas, ¡estoy encantada de que estemos iniciando el desarrollo y compartiéndolo en el mercado cinematográfico!», dijo Lorena Booth, gerente senior de ventas y adquisiciones de Studio 100 Film.

La película está programada para estrenarse en cines en 2028.