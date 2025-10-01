La película Showgirl de Taylor Swift para continuar con fuertes sorpresas de taquilla

Taylor Swift Regresa a una sala de cine cerca de ti.

Esas son palabras mágicas para los operadores de cine, que aparentemente se convirtieron en rápidos hace unos dos años. Fue entonces cuando la empresa teatral más reciente de la estrella del pop, la exitosa película de conciertos «Taylor Swift: The Eras Tour», estableció todo tipo de puntos de referencia de taquilla y proporcionó un salvavidas a los multiplexes durante las duales huelgas de la industria.

Swift está a punto de aumentar la asistencia nuevamente con la «fiesta de lanzamiento oficial de una showgirl» de octubre. No es una película tradicional, sino un evento de 89 minutos, lleno de un video musical y imágenes y comentarios detrás de escenas, vinculado a su 12º álbum de estudio, «The Life of a Showgirl». (Al igual que con «The Eras Tour», Swift dice que «bailar es opcional pero muy alentado»). Según las fuertes preventas, «Showgirl» es Seguimiento de un debut de $ 35 millones a $ 40 millones. Si bien no se rompen récord, esos retornos son enormes para un lanzamiento que no estaba en el radar de nadie hasta hace unas semanas.

«Tan pronto como vi su anuncio, pensé:» Despeja las cubiertas y haz mucho espacio «. La gente sale por ella como loca ”, dice Penn Ketchum, propietario de Penn Cinema, con sede en Pennsylvania. «Es una excelente manera de llevar a la gente a los cines que no están allí regularmente».

La película de Swift es la última bendición para los cines, que se han beneficiado en los últimos meses de varios salvadores poco probables. Se suponía que septiembre era todo fatalidad y penumbra. En cambio, la aventura de anime de Crunchyroll, propiedad de Sony, «Demon Slayer: Infinity Castle» (debut de $ 70 millones) y la secuela de Warner Bros. «The Conjuring: Last Rites» (un debut de $ 84 millones de franquicias de $ 84 millones) destrozó las proyecciones y levantó la baja taquilla. Las ventas generales de entradas para el mes son aproximadamente incluso con septiembre de 2024, que es mejor de lo esperado.

Esas victorias siguieron el éxito sorpresa de los animados «Kpop Demon Hunters» de Netflix, que se convirtió en la película más popular del streamer jamás antes Tomando la taquilla Con un estimado de $ 18 millones cuando se lanzó una edición Sing-Along en los cines durante dos días a fines de agosto. Eso se suma a varios éxitos durmientes de la temporada de verano, incluidos el thriller oculto de Zach Cregger «Armas» ($ 263 millones en total), el drama romántico de A24 «Materialistas» ($ 103 millones en total) y «Destino final: líneas de sangre» (un mejor total de $ 313 millones).

«Soy optimista y siempre lo he sido», dice el CEO de Regal, Eduardo Acuna. «Pero estos resultados pusieron un punto de exclamación en mi optimismo. Todas estas son películas de presupuesto a mitad de presupuesto que se supone que están muertos. Pero están vivos y pateando y funcionando mejor de lo que nadie esperaba».

Hasta ahora, 2025 en la taquilla se ha definido por el desafío de la sabiduría convencional. Las ideas originales o la IP no probada, como el thriller de vampiros de Ryan Coogler, «Sinners» y la adaptación de videojuegos «A Minecraft Movie», han prosperado mientras las principales franquicias y secuelas, desde Marvel hasta «Mission: Impossible – The Final Cokoning» a «M3Gan 2.0», no he sido confiable.

«Cuando la gente habla de fatiga, siempre he dicho que es fatiga de la película mediocre», dice Peter Safran, copresidente de DC Studios y productor de «conjuración». «Si entregas una película que es única y significativa, la gente no puede esperar para ir a los teatros. Les da una razón para salir de su sofá».

El público podría dejar el sofá con más frecuencia. Aunque la taquilla está 4% antes de este tiempo el año pasado, ese margen se ha reducido rápidamente desde el verano. En comparación, los ingresos a principios de junio fueron un 25% antes de 2024, por comscore.

Y aunque los espectadores han estado abrazando a los desconocidos, no todo lo nuevo está estallando. En marzo, «Mickey 17» de Bong Joon Ho fracasó, mientras que más recientemente, «Him» de Universal, un thriller deportivo producido por Jordan Peele, y «A Big Bold Beauty Journey» de Sony, un drama romántico que protagoniza Margot Robbie y Colin Farrell, fallido. Las bruras decepcionantes para «él» y «un gran viaje hermoso y audaz» no fueron exactamente un misterio; Esas películas estaban cargadas de terribles críticas.

Acuna cree que hay otro culpable a la culpa de una baja participación. En una encuesta reciente realizada por Regal, el público citó la falta de conciencia como su razón principal para haber omitido una película en particular.

«Cuando no funcionan, no es necesariamente porque las películas no son geniales», dice Acuna. «Probablemente sea porque la gente no sabía que estas películas existían en absoluto».