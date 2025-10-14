La película ‘Quezon’ protagonizada por Jericho Rosales establece su estreno mundial

TBA Studios ha revelado la estrategia de lanzamiento mundial de “Quezón”, una película biográfica histórica que narra el ascenso político de Manuel L. Quezón, el primer presidente de la Commonwealth de Filipinas. La película está protagonizada por un actor filipino. Jericó Rosales en el papel principal junto al ex alumno de “Juego de Tronos” Iain Glen.

ABS-CBN International se ha asegurado los derechos exclusivos de distribución teatral para territorios clave en el extranjero después de que TBA Studios despertó el interés de múltiples distribuidores internacionales.

Filipinas verá la película por primera vez el 15 de octubre, seguida de Australia y Nueva Zelanda el 30 de octubre. El público norteamericano, incluidos los de Guam y Canadá, verán la película por primera vez el 31 de octubre, y los territorios del Medio Oriente están programados para el 20 de noviembre. Se espera que se revelen mercados internacionales adicionales.

Ambientada durante el ocaso del dominio colonial estadounidense, la película traza el camino calculado de Quezón hacia la victoria en las elecciones presidenciales de 1935, describiendo sus enfrentamientos con el gobernador general estadounidense Leonard Wood (interpretado por Glen), su rival político Sergio Osmeña y el líder revolucionario Emilio Aguinaldo.

El conjunto retrata a Benjamín Alves como el joven Quezón, Mon Confiado como Aguinaldo, Arron Villaflor y Cris Villanueva como el joven Hernando, y Romnick Sarmenta como osmeña. Karylle interpreta a Aurora Quezon, con actuaciones secundarias de JC Santos, Jake Macapagal, Bodjie Pascua, Angeli Bayani, Jojit Lorenzo, Joross Gamboa, Therese Malvar, Ana Abad Santos, andchup Eusebio y Nico Locco.

«Estamos encantados de que ‘Quezon’ finalmente sea vista por los filipinos de todo el mundo, y no sólo por la comunidad filipina, sino también por los fanáticos del cine histórico y político», dijo la productora Daphne Chiu-Soon. «Esta es una producción de clase mundial hecha para la pantalla grande y estamos orgullosos de compartir esta importante historia con una audiencia global».

Dirigida por Jerrold Tarog, “Quezon” completa la trilogía “Bayaniverse” de películas históricas filipinas de TBA Studios. La serie comenzó con “Heneral Luna” de 2015, que se convirtió en la película histórica más taquillera en la historia de la taquilla filipina, y continuó con “Goyo: The Young General” de 2018.

La producción recibió el apoyo del Consejo de Desarrollo Cinematográfico de Filipinas y CreatePHFilms.