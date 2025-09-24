La película puede ser un medio educativo

Yakarta, Viva – Festival Película Santri 2025 comenzó a celebrarse el miércoles 24 de septiembre de 2025 por la noche. El evento presentó al famoso actor Vino G. Bastian como el principal orador. En la apertura del seminario, Vino afirmó sentirse orgulloso porque podría estar presente en Gontor.

«Puedo estar aquí gracias a las oraciones de mis padres, que siempre han recordado que si quieres ir a la universidad, tienes que estar abordando. Y la cabaña que eligen es Gontor», dijo Vino.

En esa ocasión, Dios también habló sobre el potencial de la película como un medio da’wah. Según él, la película es un lugar para las instalaciones de información y educación.

«La película no es solo un espectáculo o entretenimiento, sino que puede ser un medio de información y educación. Especialmente para Santri, estoy seguro de que algún día, la película puede ser un medio efectivo para Da’wah», dijo.

En la misma ocasión, el líder de PMDG, Akrim Mariyat, afirmó que la película tiene un gran potencial como medio da’wah que puede educar y dar forma al personaje.

En Gontor, continuó, el arte y el cine están dirigidos como herramientas educativas que no solo entretienen, sino que también difunden los valores de la bondad.

Con este enfoque, se espera que la película sea una herramienta efectiva para introducir mensajes morales y sociales que sean beneficiosos para la comunidad en general.

El seminario tuvo lugar por la noche, comenzando en 20.15 WIB en el edificio deportivo PMDG. Durante la sesión, el vino dio una idea del arte de la actuación, el proceso de formar personajes en la película y cómo los actores pueden desenterrar emociones y antecedentes de personajes para hacerlo vivo.

Los participantes, que forman santri y actores de la industria del cine, tuvieron la oportunidad de explorar el mundo de la actuación y las técnicas creativas en el cine.

El Festival de Cine de Santri 2025 tiene como objetivo proporcionar espacio para que los estudiantes de toda Indonesia desarrollen su creatividad en el campo del cine. A través de esta actividad, se espera que los estudiantes no solo produzcan trabajos de calidad, sino que también puedan difundir mensajes morales y da’wah a través de un medio visual fuerte.

El vino también apreció el festival celebrado en conmemoración del 100 aniversario de PMDG.

«De los muchos festivales de cine que visité en varios países, el Festival de Cine de Santri fue extraordinario. Me siento orgulloso de poder venir aquí, porque la película producida aquí no es solo entretenimiento, sino que también puede ser una guía para la audiencia. El personaje de estudiantes fuertes y de valor puede transmitirse a la comunidad en general», dijo.

Toda la red de actividades refleja el compromiso de Gontor en la construcción de una generación más joven que no solo habla de conocimiento, sino también superior al arte, la predicación y capaz de entregar mensajes islámicos a través de medios relevantes y dignos.