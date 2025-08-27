La película navideña Grand Ole Opry de Hallmark agrega Sharon Lawrence, James Denton

Contraste‘s «Una gran Navidad de Ole Opry» ha completado su elenco con cuatro nuevas incorporaciones: Sharon Lawrence, James Denton, Rob Mayes y Luke Benward.

La película marca la primera colaboración entre el canal Hallmark y el Grand Ole Opry y comenzó la producción en Nashville, Tennessee la semana pasada. Nikki Deloach lidera el elenco como Gentry Wade, la hija del ícono de la música country tardío Jett Wade (Mayes). Jett fue la mitad del famoso dúo de música con Von Winters (Denton en la actualidad, Benward en el pasado).

Según la descripción oficial, Gentry «abandonó su sueño de una carrera de composición de canciones y se distanció del legado de su padre después de su trágico accidente automovilístico 30 años antes. Cuando el Grand Ole Opry la invita a representar a Jett en su Celebración del Centenario en Navidad, duda de regresar al lugar empinado en los Memorias de Bittersweet. Alentados por sus buenos amigos, Gentry Visits The Opy y, sin embargo, se asientan en el lugar de la vía agridulce. Pews, de repente, se transporta a 1995. La amiga de toda la vida de Gentry, Mac (Kristoffer Polaha), gerente de talento de la música country, también se encuentra en 1995.

Lawrence retrata a Rita, la prima de Jett Wade, quien permaneció cerrada con Gentry y la alienta a aceptar la invitación de Opry para participar en su especial de Navidad, donde honran a Winters & Wade.

La película, que se estrenará durante la 16ª cuenta regresiva anual de Hallmark to Christmas, también celebra el año número 100 de Opry. Brad Paisley está listo para escribir música original para la película y actuará. Los cameos adicionales incluyen a Bill Anderson, Rhett Akins, Megan Moroney, Jamey Johnson, Dailey & Vincent, Drew Baldridge, Maggie Baugh, Suzy Bogguss, Mickey Guyton, Pam Tillis, Jinetes en el cielo y Tigirlily Gold.