La película ‘Jackass 5’ llegará a los cines en junio

Ni siquiera una hemorragia cerebral inducida por un toro y unas costillas rotas pueden detener a Johnny Knoxville.

Una nueva película de “Jackass” se estrenará en los cines el 26 de junio. Variedad puedo confirmar.

Knoxville bromeó en una vaga publicación de Instagram de que la franquicia regresaría a los cines en el verano, pero no mencionó explícitamente que, de hecho, «Burro 5» y no una reedición de un proyecto anterior. La publicación fue subida conjuntamente por Knoxville, la cuenta oficial de «Jackass» y Gorilla Flicks, la productora fundada por Jeff Tremaine.

El título dice: «Bueno, un wang dang y un maldito garabato, estamos comenzando el año con una explosión. ¡Queríamos hacerte saber que este verano Jackass está de regreso! Nos vemos en los cines el 26 de junio. ¡¡Más por venir, pero queremos que lo escuches de nosotros primero!!»

La nueva película llega cuatro años después de “Jackass Forever”, en la que Knoxville fue iluminada por un toro enojado, Danger Ehren fue cubierto de miel y confrontado por un oso negro y los genitales de Steve-O estaban cubiertos de abejorros.

Más por venir…