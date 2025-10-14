La película ‘Hanuman’ impulsada por IA consigue a Rajesh Mapuskar como director

Rajesh Mapuskar, el director ganador del Premio Nacional de Cine de la India detrás de “Ventilator” y “Ferrari Ki Sawaari”, ha sido elegido para dirigir “Chiranjeevi Hanuman – El Eterno” catalogada como una de las primeras películas teatrales de la India creada utilizando tecnología generativa AI tecnología.

El proyecto en hindi, que narra la historia del dios hindú Lord Hanumanestá siendo producido por Vikram Malhotra Abundancia Historyverse de Entertainment and Collective Media Network. La película está programada para estrenarse en cines a nivel mundial en Hanuman Jayanti, un festival que celebra el nacimiento de la deidad, en 2026.

Mapuskar aporta un pedigrí considerable al proyecto, ya que también trabajó como director asociado en los éxitos de taquilla de Rajkumar Hirani «Munnabhai MBBS», «Lage Raho Munnabhai» y el gigante de taquilla «3 Idiots».

La producción cuenta con el apoyo de un equipo de más de 50 ingenieros de Galleri5, la división de tecnología de Collective Artists Network, que trabajan junto a académicos culturales, expertos literarios y escritores para garantizar la autenticidad narrativa.

«Soy un gran admirador del trabajo de Rajesh y he visto cómo, en todas las películas, ha contado de manera brillante historias emocionalmente profundas que han conectado con los espectadores de todo el mundo», dijo Malhotra, quien también se desempeña como director ejecutivo de Abundantia Entertainment. «El arte cinematográfico de Rajesh, su profundo conocimiento de la historia y su curiosidad por explorar nuevos paradigmas creativos lo convierten en la elección perfecta para dirigir una película de esta naturaleza disruptiva».

Vijay Subramaniam, fundador y director ejecutivo del grupo Collective Artists Network, agregó: «Este proyecto trata de redefinir cómo se cuentan y experimentan las historias de nuestro legado cultural. Estamos emocionados de ampliar los límites de la creatividad y la tecnología y presentar una versión de la historia de Hanuman que resuene a través de generaciones y geografías».

Mapuskar dijo: «Asumir un proyecto que adopta con tanta valentía la innovación es a la vez emocionante y desalentador. La historia de Lord Hanuman es eterna, está llena de fuerza, devoción y propósito, y es una oportunidad única para dirigir una película que honra la herencia espiritual de la India y es pionera en el futuro del cine».

El proyecto representa un importante caso de prueba para la tecnología de inteligencia artificial en la realización de largometrajes, mientras la industria se enfrenta a preguntas sobre el papel de la inteligencia artificial en la producción creativa.