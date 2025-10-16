La película Getih Anak cambia de título a Riba, cuenta el horror de la trampa de la deuda y el karma

Jacarta – La productora Verona Films anunció oficialmente cambios importantes para película su mejor momento. Titulada originalmente «Getih Anak», esta película de género de terror ahora tiene un nuevo título: «Ribá«.

Este cambio de título es una estrategia madura de Verona Films, aunque la historia de la película en sí está adaptada de una historia real que se volvió viral. Esta historia proviene de un hilo popular titulado «Getih Anak» en la cuenta X @mitologue. Hasta que se conoció esta noticia, el hilo había alcanzado 3,9 millones de lectores con más de 20 mil me gusta. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Verona Films cree que el título «Getih Anak» enfatiza demasiado el horror explícito. De hecho, esta película plantea una cuestión mucho más profunda, es decir, una cuestión social que actualmente está muy extendida en la sociedad indonesia.

Por eso Verona Films decidió elegir el título «Riba». Se considera que este título representa mejor la esencia de la historia que cuentan.

La película «Riba» en sí es una excelente colaboración entre el experimentado productor Titin Suryani y el joven y talentoso director Adhe Dharmastriya.

La película «Riba» promete una experiencia de terror diferente. No se basan únicamente en el terror de los fantasmas o en los sobresaltos como la mayoría de las otras películas de terror. Verona Films se atreve a resaltar el miedo que surge del sentimiento de culpa después de que alguien toma una decisión fatal, algo que rara vez se aborda en el cine de terror indonesio.

El productor Titin Suryani expresó grandes esperanzas en esta película.

«Queremos que los espectadores indonesios sientan el horror que no sólo proviene de los seres sobrenaturales, sino también del pecado y del karma inevitables», subrayó Titin Suryani, en su declaración, citada el jueves 16 de octubre de 2025.

Más que miedo, la película «Riba» también transmite un mensaje moral muy importante. Esta película plantea el tema de las prácticas económicas prohibidas por la religión, recordando claramente a los espectadores el grave peligro de quedar atrapado en deudas.

Estar atrapado en deudas puede destruir la armonía y la felicidad familiar. Se espera que la película «Riba» sea una dura advertencia de que las acciones que tomamos en el mundo no sólo nos afectan a nosotros mismos, sino también a las personas que nos rodean y a la vida futura.