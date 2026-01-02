La película de zombies de Daisy Ridley trae nuevos giros

Ningún efecto de sonido hace que la gente se retuerza tanto como rechinar los dientes. Zak Hilditchquien escribió y dirigió la nueva película de zombies «Enterramos a los muertos”, publicado hoy a través de Vertical, ha visto cómo el ruido hace estremecer al público en tiempo real, ya que es la firma de los no-muertos en su película.

«Cuando estaba adentrándome en el mundo de los zombies, no teníamos todo el dinero del mundo, entonces, ¿cómo puedo hacer que estas cosas sean únicas?» dice Hilditch. «Esta idea de agitación creciente, ¿cómo se ve y suena? Me suena como rechinar los dientes. Así que eso era algo que incluso yo estaba aprovechando tanto como podía, dondequiera que pudiera, ya que iba a ser algo realmente interesante que tuviera eco a lo largo de la película. Ese sonido en particular era algo en lo que el equipo de sonido, incluso antes de filmar la película, estaba muy emocionado de profundizar porque podían ver las posibilidades allí.

“Ha sido interesante ver la película a nivel internacional este año, durante el festival”, continúa. «Cuando alcanzamos ese sonido, duele, como clavos en una pizarra. Hubo versiones en las que era incluso más extremo, y tuvimos que retroceder un poco para que fuera aceptable para el público. Ese fue sólo un ejemplo de cómo esta no es una gran película de estudio, pero hicimos todo lo posible para ponerte en ese espacio mental. El sonido fue muy importante para ayudar a guiarlo».

En la película, Ava Newman (alumna de “Star Wars”) Margarita Ridley) se dirige a Australia para encontrar y recuperar a su marido tras un accidente militar. Desafortunadamente, los muertos se están levantando después del incidente y Ava debe evitar a los zombis que rechinan los dientes.

“Dead” es el octavo largometraje del autor radicado en Australia, y Hilditch se inspiró para escribirlo en el fallecimiento de su madre.

«Era una idea inicial personal», dice. «Cuando se trata de duelo, darte cuenta de que no existe una solución milagrosa ni una guía especial que te ayude a superarlo. Cuando mi madre falleció, mi trabajo era empacar la casa familiar en la que crecí y en la que ella murió. Fue extrañamente catártico tener algo físico que hacer. Como cineasta, había una parte de mí que pensaba: ‘Iré de una habitación a otra y haré estos descubrimientos’. Hay algo bastante íntimo pero surrealista en ello. Pensé que había algo que valía la pena explotar en términos de dolor”.

Hilditch dice que la participación de Ridley en el proyecto añadió una capa esencial de humanidad a la película.

«Fue simplemente increíble», dice. «Ella fue la primera actriz a la que le enviamos el guión, y en una semana, estábamos usando Zoom. Era absolutamente perfecta para el papel: el momento correcto, el lugar correcto. Cuando llegó al set, vio ese lado de ella y cómo estaba totalmente comprometida con este personaje y mis palabras que yo había arrojado en la página… La ves tomando eso y convirtiéndolo en una entidad viva que respira y que va mucho más allá de tus expectativas más descabelladas de lo que iba a ser».

Hilditch dice que «toda la película descansa sobre los hombros de Ridley, y ella la arrasó por completo».

«No puedo esperar a que la gente la vea desde esta perspectiva. No creo que haya hecho algo como esto antes», añade. «Ser elegido entre los millones de personas que habrían muerto por interpretar a Rey, pasar por esas tres películas y luego pasar a la siguiente fase de tu vida cinematográfica como actor… Tiene gustos muy eclécticos. Tengo mucha suerte de que haya visto algo en mis páginas».

En cuanto al futuro, a Hilditch le encanta trabajar en el cine de terror, pero le atraen más las historias protagonizadas por personajes dinámicos, sin importar el género.

«Me encanta la gente común y corriente atrapada en situaciones extraordinarias», dice. «Este es exactamente un ejemplo de eso. Definitivamente no volveré a las historias de zombies en el corto plazo. Nunca pensé que iba a hacer una película de zombies hasta que hice ‘We Bury the Dead’. Sólo quería hacerlo si podía decir algo nuevo o interesante. Creo que logré encontrar una manera lo suficientemente nueva de brindarle a la gente la historia de los zombies que todos esperan, pero al mismo tiempo realmente superar sus expectativas. Si todavía puede hacer eso, es algo asombroso en esta era moderna”.

Mira el avance de “We Bury the Dead” a continuación.