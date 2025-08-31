La película de Venecia de Willem Dafoe ‘The Souffleur’ ​​encuentra la distribución en Italia

La nueva película de Gastón Solnicki «The Souffleur», protagonizada por Willem Dafoe y el mundo que se estrenará en Venice Horizons, ha encontrado un hogar en Italia.

Magnify ha vendido la película a Revolver & Madison Group para su distribución en Italia. La compañía está planeando un amplio lanzamiento teatral para la película el próximo año.

La película también ha sido adquirida por Filmladen en Austria.

Junto con Dafoe, la película está protagonizada por Solnicki, la recién llegada Lilly Senn, Stephanie Argerich y Claus Philipp. El equipo clave incluye al director de fotografía Rui Poças («Grand Tour»).

Una producción austriaca, «The Souffleur», es producida por Gabriele Kranzelbinder y Paolo Calamita («Museum Hours») para Little Magnet Films y KGP Filmproduktion, Eugenio Fernández Abril para Primo («Peter Hujar’s Day») y Solnicki para Filmy Wiktora.

«Estamos orgullosos de representar una película tan original en Italia, con una actuación brillante de Willem Dafoe», dijo Paolo Maria Spina en Revolver & Madison Group.

Dafoe interpreta a Lucius, un gerente de hotel dedicado, quien, después de trabajar allí durante 30 años, descubre que el edificio ha sido vendido a un desarrollador argentino. Con la ayuda de su hija y un puñado de empleados leales, se aferra a la vida que ha construido. Lo que sigue es una cruzada de desvíos, espionaje y una lucha paranoica para preservar un mundo desaparecido, y el único hogar que ha conocido.

«Estamos encantados de asociarnos con Revolver & Madison Group», dijo el jefe de ventas globales de Magnify, Austin Kennedy, que asiste al Festival de Cine de Venecia y negoció el acuerdo con Paolo Maria Spina de Revolver & Madison Group. «‘The Souffleur’ ​​es una verdadera experiencia cinematográfica, y no podemos esperar a que el público italiano lo experimente en los cines», continuó Kennedy.

En una entrevista con Variedad en VeneciaEl cineasta elogió a Dafoe, a quien dijo «fue muy valiente, lo que me impresionó tanto que alguien de su talento y experiencia aún sería tan ambicioso como actor», dijo.

«Era muy abierto, pero también muy riguroso con su tiempo porque tiene todos estos otros compromisos. Quería hacer una película más ambiciosa, pero Willem insistió en que yo siempre hago, lo cual era imposible, precisamente porque estaba en ella. Eran como Herzog y Kinski, volviendo el cabello gris», cedió.