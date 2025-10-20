La película de terror Steamboat Willie agrega a Minnie

La peor pesadilla de la gente de mar ha vuelto con más derramamiento de sangre.

«barco gritador”, la película de comedia y terror que protagoniza una versión asesina de Willie el barco de vaportendrá una secuela, anunció el director de la primera película. “Screamboat”, que se estrenó a principios de este año, se anunció cuando el precursor de Disney de Mickey Mouse entró en el dominio público en 2024.

«Estoy encantado de anunciar la secuela de nuestra sangrienta comedia de terror», dijo el director Steven LaMorte en un comunicado. «Nos divertimos mucho dando vida a estos personajes icónicos con un toque sangriento, y espero volver al mundo de ‘Screamboat’ para crear aún más asesinatos y caos en miniatura».

LaMorte adelantó por primera vez el nuevo capítulo durante su discurso de aceptación cuando “Screamboat” fue nombrada Mejor Resurrección de Dominio Público en los Premios Fangoria Chainsaw del 19 de octubre.

La secuela comenzará a desarrollarse en 2026. Si bien se espera que la mayor parte del elenco regrese, no se ha hecho ningún anuncio formal.

¿Una adición notable? Un interés amoroso por Steamboat Willie se unirá al caos, como se adelantó al final de la primera película. La secuela “continuará la historia y ampliará el impactante final de suspenso de la primera película, que provocó la llegada de otro ícono asesino de dominio público: Minnie”, adelantaron los realizadores en el comunicado de prensa. «Los fanáticos pueden esperar que la secuela se base en ese legado con escenas aún más escandalosas y una comedia espantosa».

La película original fue producida por Amy Schumacher, Martine Melloul, Steven Della Salla y Michael Leavy. Los efectos de las criaturas fueron de Quantum Creation FX, Inc. de Christian Beckman y fueron diseñados por Christian Cordella.