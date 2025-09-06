La película de terror indígena tiene grandes ideas – Tiff

«Sk+Keej’k’i’akikeakike ‘(En el lugar de los fantasmas) ”Es una historia simple con mucho en mente. En esencia, escritor y director Hnannam plegableEl cuento de Sigue a dos hermanos (interpretados por Blake Alec Miranda y Forrest Goodluck) viajando a través del bosque embrujado titular para exorcizar algunos demonios de sus vidas. Pero su viaje implica momentos profundos con su pasado y futuro, examinando cómo la gente de Mi’kmaw, indígena de Nueva Escocia, se relaciona con la tierra y con el otro. La película tendrá la oportunidad de tener un impacto en su propio país durante su estreno mundial el 6 de septiembre en el Festival de Cine de Toronto.

Hannam, que usa ellos / ellos pronombres, dijo que encuentran que las películas de género son una forma de atraer a las personas a una historia aterradora y dejarlos pensando profundamente sobre las ideas que el cineasta está interesado en explorar.

«El género es un lenguaje universal, por lo que en cierto modo es un atajo para las personas que se sentarán y dicen: ‘Vamos a ver una película de miedo'», dicen. «Hay tropos que cumples, o esperamos que golpees o tuerces de nuevas maneras. Existe la oportunidad de presentar algo humano, que es un dolor o alegría, un triunfo o una pregunta. Me encanta hacer preguntas y ver el viaje en el que estoy asumiendo a las personas, llevarlos a un lugar donde si se sientan, observan y dan una oportunidad, serán atraídos hacia adentro.

Un cineasta de L’Nu que vive en Mi’kma’ki, esta es la tercera característica de Hannam que muestra historias del pueblo canadiense indígena, después de la película de acción de 2015 «North Mountain» y la película de la mayoría de edad de 2021 «Wildhood». Sin embargo, la génesis de los «fantasmas» es anterior a ambos proyectos, ya que han estado desarrollando la idea en piezas a través de varias etapas durante 11 años.

«Era poco ortodoxo en la forma en que se unió», dicen. «Escribo todo. Entonces, tengo este tipo de idea genial, y luego esta idea de moverse a través de diferentes períodos de tiempo, y luego tal vez que vayan juntos, tal vez esto se suma, y ​​esto se suma, y ​​de repente todo hizo clic juntos».

Cuando se les preguntó qué ideas querían que el público discutiera después de ver la película, Hannam se ve energizado al imaginar el impacto duradero de su arte.

«Sería las rodillas de la abeja si pudiera escuchar a las personas hablar sobre sus relaciones con su propia historia personal», dicen. «O la historia de su comunidad o la historia de su tierra, y cómo esas cosas están interconectadas. Hay muchas emociones en la historia, pero se siente pesado con el trauma intergeneracional. Así que creo que cada familia tiene algunas de estas heridas que llevamos».

A pesar de las ideas pesadas, Hannam cree que las personas encontrarán esperanza en «fantasmas».

«Es una oportunidad con esta película decir: ‘Nada está más allá de ser curado, nada está más allá de ser reparado'», dicen. «Siempre existe la posibilidad de que, tan incómodo, difícil y desgarrador, que pueda abrir esas heridas y limpiar esas cosas, y comenzar a construir o reconstruir esas relaciones con todo lo que le rodea: su comunidad, su familia y sus amigos».