La película de terror ‘Dolly’ de Rod Blackhurst consigue un acuerdo de distribución con Shudder

Estremecimiento y Independent Film Company han cerrado un acuerdo para Rod BlackhurstLa película de terror “Muñequita” que cubre los territorios de América del Norte, Reino Unido, Irlanda y Australia-Nueva Zelanda, con planes para su estreno en cines el próximo año.

La película se centra en Macy, una joven que lucha por sobrevivir después de ser secuestrada por una figura monstruosa que intenta criarla como si fuera su hija. Los críticos han notado su mezcla de la estética New French Extremity con la sensibilidad del terror estadounidense de los años 70.

El conjunto incluye a Fabianne Therese, Seann William Scott, Ethan Suplee, Russ Tiller, Kate Cobb y Michalina Scorzelli. El ex campeón de NWA TV Max the Impaler, también conocido como The Non-Binary Nightmare, hace su debut cinematográfico en el papel principal.

La producción de Witchcraft Motion Picture Company, que obtuvo fuertes críticas en Fantastic Fest y Sitges Film Festival, marca otro proyecto de género para Blackhurst, el cineasta nominado al Emmy y Critics Choice detrás de “Blood For Dust” y el documental “Amanda Knox” de Netflix. También coescribió “Night Swim” de Universal y Blumhouse con Bryce McGuire.

Blackhurst escribió el guión con Brandon Weavil. Ross O’Connor produce junto a Noah Lang y Blackhurst a través de Witchcraft Motion Picture Company, con Set Point Entertainment, Grim Discoveries, Gentile Entertainment Group, Monarque Entertainment y Mama Bear Studios adjuntos. Los productores adicionales incluyen a Joseph P. Grano, Betty Tong, Esteban Sanchez, McGuire, Isaiah Smallman y los miembros del elenco Therese, Scott y Suplee.

Samuel Zimmerman negoció la adquisición de Independent Film Company y Shudder, mientras que Blue Finch Films representó a los realizadores.

Steven Schneider, cuyos créditos incluyen “Paranormal Activity” e “Insidious”, produce con Matt Patterson, Barry Large, Bobby Campbell, Sinan Germirli, Scorzelli, Rudy Mawer, Cam Doody, Jared Houghton, Travis Truitt, Anthony y John Gentile, Mike Chapman, Fatima Hayward, Antonio D’Intino, Lawrence Dossche y John Neumann.

«‘Dolly’ es una hermosa y grotesca pesadilla rural», dijo Zimmerman, vicepresidente senior de programación y adquisiciones. «Rod Blackhurst y su equipo trascienden sus influencias para crear un nuevo monstruo seductor y aterrador; uno al que amar y definitivamente temer».

«‘Dolly’ es a la vez el tipo exacto de cine de género implacable e intransigente que amamos cuando crecimos y un testimonio de lo que Witchcraft como estudio entiende que es posible y lo más importante en este momento: crear propiedad intelectual original y hacer películas que el público quiera», agregó Blackhurst. «Verdaderamente independiente, temáticamente rica y creada con cuidado y artesanía. ‘Dolly’ llegó para quedarse y estamos entusiasmados de que todos vean el primer capítulo de un universo expansivo y aterrador».

La programación de Witchcraft Motion Picture Company incluye “The White Room” de Amblin, “Swallowed” de Carter Smith, la serie de Peacock “John Wayne Gacy: The Devil in Disguise” y la nominada al premio Independent Spirit “This is Not a War Story”. La compañía está preparando el thriller de acción de Blackhurst «Die By Night» mientras completa la postproducción de la película de ciencia ficción «Into the Sky», protagonizada por Sam Richardson y David Cross, y el drama «Ruby Road», con la producción ejecutiva de Rosario Dawson.

La programación internacional de Blue Finch incluye selecciones de Fantasía “Hellcat” y “Hold The Fort”, además de la ciencia ficción de terror “Affection” con Jessica Rothe.