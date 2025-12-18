La película de terror de David Lynchian ‘The Dollmaker’ se estrena en Norteamérica

Se anunciarán más acuerdos después deventana surel mercado de cine y televisión más grande de América Latina, que concluyó el 5 de diciembre en Buenos Aires.

En el último pacto, Lanzamiento de cinefobia se ha abalanzado sobre los derechos norteamericanos de la película de terror argentina, “The Dollmaker”, del especialista en género del Reino Unido. Jinga Films.

El presidente de Cinephobia, Raymond Murray, negoció el acuerdo con el director de Jinga Films, Julian Richards, cuya compañía adquirió por primera vez los derechos de ventas mundiales del thriller psicológico en Ventana Sur el año pasado y desde entonces ha asegurado su distribución en varios territorios europeos, con Lighthouse Home Entertainment adquiriendo los derechos para Alemania, Austria y Suiza, y Media4Fun recogiendo los derechos para Polonia.

«The Dollmaker’ es espeluznante, extraña, sangrienta y surrealista… y me encantó cada minuto», dijo Murray, quien añadió que la compañía estaba «emocionada de llevar esta película original a las audiencias de arte y género».

Ambientado en un pueblo tranquilo, un joven Tomás (interpretado por Rodrigo Noya) lleva una vida sin incidentes, cuidando a su madre, trabajando duro en la tienda de videos y cuidando su colección secreta de muñecas. Después de que las mujeres comienzan a desaparecer, un inspector lo fija en él como su principal sospechoso.

Dirigida por José María Cicala, quien coescribió la película con Griselda Sánchez, “The Dollmaker” fue producida por Abril Cicala de Shock House Films. El resto del reparto incluye a Sánchez, Alejo García Pintos, Arturo Puig, Mario Alarcón, Alejandra Baldoni, Guillermo Zapata, Eduardo Calvo, Santiago Domínguez y Silvia Petri.

«Una película de género única como ‘The Dollmaker’ requiere un distribuidor único como Cinephobia», dijo Richards, y agregó: «La película combina el suspense clásico de Alfred Hitchcock con el surrealismo poco convencional de David Lynch para crear una película impredecible. giallo eso dejará atónitos a los fanáticos más experimentados del género”.

“The Dollmaker” debutó como un trabajo en progreso en la exhibición Blood Windows de Ventana Sur en 2023. Marca el cuarto largometraje de Cicala después de “Sola”, “The Shadow of the Cat” (con Danny Trejo) y “Lennons”.

Tuvo su estreno estadounidense en el Screamfest de Los Ángeles, donde Noya ganó el premio al Mejor Actor.

Cinephobia Releasing continuará la carrera de la película en el festival y tiene como objetivo su lanzamiento limitado en cines para el verano de 2026, seguido de su lanzamiento digital y bajo demanda.

La compañía, que se centra en películas de género y de temática LGBTQ+, tambiénadquirió todos los derechos norteamericanos de la comedia dramática LGBT de Sergio Tovar Velarde “La Divina Tragedia”. (“La Divina Tragedia”) en Ventana Sur.

El acuerdo fue cerrado por Murray y Alfredo Calvino, fundador y director ejecutivo de la empresa con sede en Brasil. Ventas de películas de habanero.