La película de terror cae solo el 40% en el segundo fin de semana

«Arma«Se asustó a la cima de las listas de taquilla, recolectando $ 26 millones significativos en su segundo fin de semana de lanzamiento. Las ventas de entradas para la película de terror clasificada por R disminuyeron solo un 40% de su debut de $ 43 millones, una impresionante bodega para un género que se sabe que cae drásticamente después del fin de semana de apertura.

En el camino del estado de HIT Sleeper, «Armas» ha recaudado $ 89 millones a nivel nacional y $ 148 millones en todo el mundo después de dos fines de semana de lanzamiento. La película, que cuesta $ 38 millones, se beneficia de excelentes críticas y de boca en boca eléctrica. Es el quinto éxito consecutivo para Warner Bros. después de «una película de Minecraft», «Sinners», «Final Destination Bloodlines» y «Superman». Las fortunas se han revertido para el estudio después de comenzar el año con fallas financieras como «Mickey 17» y «The Alto Knights».

El único nuevo lanzamiento de este fin de semana, el thriller de acción de Universal «Nadie 2», no tuvo un gran impacto. La película, protagonizada por Bob Odenkirk, como un padre aparentemente suave que realmente patea traseros y toma nombres, aterrizó en el número 3 con $ 9.2 millones de 3,260 teatros norteamericanos. Eso apenas está por delante de su predecesor, «Nadie» de 2021, que debutó a $ 6.8 millones, mientras que los cines apenas comenzaban a reabrir y jugando a una capacidad limitada después de Covid.

Timo Tjahjanto se hizo cargo de las tareas de dirección del cineasta original Ilya Naishuller. En el seguimiento, el personaje de Odenkirk, Hutch Mansell, lleva a su familia de vacaciones a la pequeña ciudad turística de Plummerville y se encuentra en la mira de varios lugareños sombreados. Los puntajes de la audiencia para la secuela no fueron tan positivos como el primero; «Nadie 2» obtuvo una calificación «B+» en Cinemascore en comparación con la calificación «A-» del original. «Nadie 2» tenía un precio modesto de $ 25 millones, justo por encima del precio de $ 16 millones de la primera película.

«‘Nadie 1’ costó muy poco para hacer una imagen de acción de estudio y fue cómodamente rentable», dice el analista David A. Gross de Franchise Entertainment Research. «‘Nadie 2’ es una oportunidad para ganar unos dólares más sin mucho riesgo. [its] Precio, la imagen debería ganar dinero «.

En segundo lugar, el «Freakier Friday» de Disney también disfrutó de un segundo fin de semana sólido con $ 14.5 millones de 3,975 lugares, una disminución del 50% de su apertura. La secuela de PG, reuniendo a Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis como madre e hija que intercambia lugares, ha ganado $ 54.6 millones en América del Norte y $ 86.3 millones en todo el mundo después de 10 días de liberación.

Otra película de Disney, The Marvel Superhero Adventure «The Fantastic Four: First Steps», cayó al puesto número 4 con $ 8.8 millones en su cuarto fin de semana de lanzamiento. Después de un prometedor arco de $ 117 millones, «Fantastic Four» ha estado perdiendo rápidamente vapor en la taquilla con $ 247 millones en América del Norte y $ 468.7 millones en todo el mundo después de cuatro fines de semana. Esos rendimientos están por encima de las entradas de Marvel anteriores de este año, «Captain America: Brave New World» de febrero ($ 415 millones a nivel mundial) y «Thunderbolts» de May ($ 382 millones a nivel mundial). Pero después de un tramo rocoso post-pandemia, esta actuación aún no indica un regreso a la gloria de taquilla para el universo cinematográfico de Marvel.

«The Bad Guys 2» completó los cinco primeros con $ 6.9 millones en su tercera salida. La comedia de atracos de Universal y Dreamworks Animation ha generado $ 56 millones a nivel nacional. En comparación, el primer «Bad Guys» fue un éxito lento y estable con $ 250 millones en el transcurso de toda su carrera.

En otros lugares, el thriller de crimen de Sydney Sweeney «Americana» se crateció con $ 500,000 de 1,110 ubicaciones para un comienzo triste en el 16º lugar. Es una de las peores aperturas de la historia para una película que aterrizó en más de 1,000 pantallas. Lionsgate adquirió la película en SXSW en 2023.

«Esta parece ser una versión pasiva de Lionsgate diseñada para configurar la distribución digital y de transmisión», dice Gross. «La película se realizó en 2022 y terminó en 2023, por lo que ha estado sentado durante más de dos años. Es hora de sacarla, moverla a través de sus ventanas de lanzamiento y ponerlo en la televisión para generar algunos ingresos».

