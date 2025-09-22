La película de ‘Miss Nelson se está perdiendo’ con Melissa McCarthy set en Netflix

Viola Swamp, uno de los maestros sustitutos más aterradores de la literatura, se está preparando para hacer su debut cinematográfico. Netflix está en desarrollo temprano en «Miss Nelson está desaparecida«Una adaptación de acción en vivo del clásico libro para niños.

Melissa McCarthy protagonizará la película como la señorita Nelson, la dulce maestra que «desaparece» para enseñar a sus estudiantes ruidosos una lección de agradecimiento después de que sea reemplazada por el sustituto ultra estricto conocido como Miss Viola Swamp. Dado que-alerta de spoiler-La señorita Nelson orquestó su propia ausencia para hacer que los niños sean agradecidos por ella en primer lugar, McCarthy también está jugando el pemento Miss Swamp también.

Brad Copeland está escribiendo el guión basado en el libro escrito por Harry Allard e ilustrado por James Marshall. Reese Witherspoon está produciendo a través de su compañía Hello Sunshine solo con Lauren Neustadter. Otros productores incluyen a McCarthy y su esposo Ben Falcone a través de The Day Productions, Lawrence Gray de Gray Matter y Caroline Fraser de Harpercollins Productions.

