La película de Marvel tenía dinero ilimitado y eso es peligroso

Chloé Zhao le dijo recientemente Feria de Vanidad No había muchas «limitaciones» cuando estaba dirigiendo su película de Marvel «Ethernals«Que llamó una cosa» peligrosa «. Si bien el tentpole de cómics logró recaudar $ 402 millones en todo el mundo en la taquilla de Pandemic en el otoño de 2021, se considera ampliamente entre los fanáticos de Marvel como una de las peores películas de MCU. Con una partitura del 47% en Rotten Tomates, también es uno de los peor revisados.

Con la temporada de la temporada del festival de otoño, Zhao finalmente regresa con una nueva película titulada «Hamnet». El lanzamiento de Focus Feature es el primero desde «Eternals», que se abrió en los cines después de que ella ganó la Mejor Película y la Mejor Directora en los Oscar para «Nomadland». La película está protagonizada por Paul Mescal y Jessie Buckley como William y Agnes Shakespeare mientras lamentan la pérdida de su hijo de 11 años, Hamnet.

«‘Eternals’ me preparó para ‘Hamnet’ porque es la construcción del mundo», dijo Zhao a la publicación. «Antes de eso, solo había hecho películas que existían en el mundo real. También aprendí qué hacer y no hacer, lo que es realista y qué no.» Eternals «tenía, como, una cantidad ilimitada de dinero y recursos. Y aquí tenemos un rincón de la calle que podemos pagar, para pagar, para pagar, [stand in for] Stratford…. ‘Eternals’ no tenía muchas limitaciones, y eso es en realidad bastante peligroso. Porque solo tenemos esa esquina de la calle [in ‘Hamnet’]De repente todo tiene sentido «.

Originalmente se suponía que «Eternals» abriría en noviembre de 2020, pero la pandemia retrasó el lanzamiento del proyecto por un año entero. En su espacio original en noviembre de 2020, «Eternals» habría seguido más de cerca la apertura de «Avengers: Endgame». Zhao le dijo anteriormente Revista Empire que el día de lanzamiento combinado con el set de pandemia «Eternals» para la división entre los críticos y los fanáticos de Marvel.

«‘Eternals’ fue planeado para ser liberado poco después de ‘Endgame’, y no en un momento en que todos tengan una crisis existencial», dijo Zhao. “La película en sí se trata de crisis existencial, tanto para la humanidad como para Dios. Así que creo que definitivamente sentimos [the divisiveness] estaba llegando. «

Zhao también dijo que la fusión del estilo interno de Marvel y su propia sensibilidad de película independiente era otra fuente de la polarización de la película. Los fanáticos del «The Rider» de Zhao y el ganador del Oscar «Nomadland» se decepcionaron al ver elementos de Marvel más tradicionales en la película, mientras que no todos los fanáticos de Marvel estaban a bordo con Zhao sacudiendo parte del lenguaje visual de la MCU.

«En este caso, realmente salimos de la caja que creo que el mundo nos puso y nos conoció en el medio debido a nuestros intereses compartidos», dijo Zhao. «Y al hacer eso realmente, se incomodó a muchas personas en ambos lados. Pero también hay personas que se sienten más cómodas con el orden de su mundo [being] perturbado. Y luego miran a nuestro hijo de amor y van: ‘¡Oh! ¡Esto toca diferentes lados de mí! Me gusta eso.»

Ella continuó: «Entiendo completamente la división que proviene de los críticos y los fanáticos. Porque cuando llevas esto a los extremos que se ven como oposición: el mundo del que vengo y el mundo de Marvel, que se ha dividido de una manera tan injusta y desafortunada, y para fusionar la forma en que lo hicimos, realmente veo la reacción como un testimonio de lo que nos habíamos mimado a los demás;

«Eternals» presentó un elenco de conjunto extenso que incluía a Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Barry Keoghan, Salma Hayek y Angelina Jolie, entre otros. Todos estos actores estaban haciendo su debut de Marvel Cinematic Universe con la intención de reproducir sus roles en futuras propiedades de Marvel. La pobre recepción de la película mató efectivamente esos planes. Nanjiani reveló recientemente en el Podcast «Work It Out» que firmó para protagonizar seis proyectos de Marvel, pero solo hizo «eternos».

«Pensé, ‘Oh, este será mi trabajo durante los próximos 10 años'», dijo Nanjiani. «Me firmé para seis películas. Me firmé para un videojuego. Me registré para un paseo en el parque temático. Te hacen registrarte para todas estas cosas. Y estás como, ‘Estos son los próximos 10 años de mi vida, así que haré películas de Marvel todos los años y, en el medio, haré mis propias cosas, lo que sea que quiera hacer’. Y entonces nada de eso sucedió «.

«Hamnet» está listo para proyectar en el Festival Internacional de Cine de Toronto antes de abrir en los cines el 27 de noviembre.