La película de explotación con clasificación X de Tiff es grosera e hilarante

«Es solo basura. Está hecho por basura para basura».

Todd Rohal está discutiendo su película más reciente, y aunque la mayoría de los publicistas podrían vertigarse en su argumento de venta «,¡A la mierda a mi hijo!«No es la mayoría de las películas. Basado en un cómic francés subversivo de Johnny Ryan, una madre dominante (Robert Longstreet) secuestra a una mujer (Tipper Newton) con la esperanza de que duerma con su hijo horrible, Fabian (Steve Little).

Sin embargo, cualquier logline desmiente la película subversiva de Batshit que debutará el 10 de septiembre en la sección Midnight Madness de TIFF. Fabian es una bestia mutada cubierta de verrugas y pus, con un pene de Lovecraftian que siempre está en movimiento. La violencia increíble le sucede a una niña y un supergrupo operístico los tres tenores. Una meta introducción a la película está llena de genitales oscilantes. Esos son solo algunos de los elementos que alentaron a Rohal a autodesignar la película con una calificación X de retroceso, que él ve como una forma de superar los límites de la libertad de expresión.

«Todos dicen: ‘Sabes, no puedes llamar a la película» ¡Joder a mi hijo! «Pero de quién estamos siguiendo ahora? ¿Quién dice que no puedes hacer estas cosas?» Él dice. «¿Dónde comienza y termina nuestra censura? Cuando estaba escribiendo esto, estaba más enfocado en las cosas de Johnny, su prohibido en Instagram. Pero ahora es incluso las cosas de Stephen Colbert. El Proyecto 2025 dice:» Los pornógrafos pueden ser enviados a prisión «, y es como,» Entonces, si decimos que esto está calificado X, ¿estamos en realidad a nosotros mismos? » Creo que, desafortunadamente, es asumir más relevancia en términos de censura «.

Rohal es un devoto del cine de culto y ha trabajado como escritor y director en muchas producciones de películas y televisión del centro izquierdo, desde películas como «The Catechism Cataclysm» de 2011 y «Tío Kent 2» de 2015 para trabajar en proyectos de natación para adultos. Él dice que «¡Joder a mi hijo!» rayó una picazón creativa única.

«Se siente como si hay un vacío en el mundo de las cosas sin compromisos que no están destinadas a Netflix, que no están diseñadas para atraer a una corporación», dice Rohal. «Ha sido una sensación maravillosa, porque me siento más conectado con el cine como una forma de arte, tan loca como es. Es como si las películas de John Waters me dieran permiso para pensar de manera diferente, o ver a ‘gummo’ en el teatro por primera vez y ver a la gente que era emocionante. Por mucho que los cineastas no quieran que sus películas estuvieran abucheadas, me encantó que había una división unintencional que salió de ella».

Cuando Rohal comenzó a leer el «¡Jode a mi hijo» de Ryan! » Comic Libro, Inspiration golpeó rápidamente, pero casi se sacudió fuera de él.

«Lo atravesé y pensé: ‘Dios mío, sé cómo hacer esto'», dice Rohal. «Es esta pequeña obra que podría filmar en Austin. Estaba rezando que se volviera demasiado costoso al final de la película, así que no pensaría en hacerlo. Y llegué al final y dije: ‘Oh, sé lo que agregaría a esto’. Pasé dos semanas hablando de eso y pensando: «No puedo. Fue aterrador.

Pero Rohal pensó en sus cineastas favoritos y se inspiró para esforzarse.

«Pensé: ‘Espera, Todd, todos los que aman y admiran, desde John Waters hasta George Kuchar hasta los cineastas underground, quería decir que hice una película como esa. Era esta desafía: admiras a estas personas que tuvieron éxito en sus vidas, pero también tal como fácilmente podría existir en los Fringes».

Dado el tema salvaje, Rohal dice que la película está destinada a ser observada con una audiencia, y después del debut de TIFF, se limitará a una experiencia teatral solo durante bastante tiempo.

«Está construido desde el primer momento para no estar en la transmisión», dice. «Todos los inversores que ponen dinero en esto, la intención era que» solo queremos que esto sea algo que esté en los cines que juega a la medianoche si es posible seguir adelante «, si aún existen los cines. No estamos buscando venderlo a Netflix. Queremos que sea algo que se siente como si quieras escabullirse en esto si eres menor de edad. Tus padres estarán locos por ti si lo descubren que vieron esto».

Rohal dice que los teatros están interesados ​​en esta experiencia única, y cree que las proyecciones se establecerán en cines independientes como el Centro de IFC de Nueva York y Alamo Drafthouse de Austin a mediados de octubre, con la intención de extenderse a pantallas en todo el país. Cita los recientes éxitos de microbudget como «The People’s Joker» y «Cientos de castores» como el poder de los lentos lanzamientos para posibles éxitos de culto.

«Los distribuidores no tienen la paciencia para eso, incluso los mejores no lo hacen, y necesita tener una larga vida, algo de paciencia y la esperanza en la humanidad de que todavía hay un apetito por la experiencia comunitaria, de ver algo asqueroso, impactante e raro e impredecible», dice Rohal. «No solo un producto corporativo. Los trucos y la explotación han salvado la película una y otra vez. Quiero encontrar la versión 2025 de eso».