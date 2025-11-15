La película de El Cairo ‘Un hijo’, con Macarena García, recogida por Filmax

Estudio con sede en Barcelona filmaxdetrás de un par de nuevos títulos en el American Film Market: thriller de supervivencia «Balandra,» Comedia y suspenso en bucle temporal. «Cinco minutos más» Historia de los orígenes del fútbol femenino español “Otra Liga” – se ha asegurado los derechos de venta mundial fuera de España de “A Son”, que se estrena el 15 de noviembre en la principal Competición Internacional del Festival de Cine de El Cairo.

Como ya se anunció, Filmax tiene los derechos de distribución nacional de “Un hijo” en España y la estrenará en las salas de cine españolas durante el primer semestre de 2026.

“A Son” adapta un fenómeno editorial español, la novela ilustrada “Un Hijo” del escritor barcelonés Alejandro Palomas, traducida a más de 20 idiomas. “Un Hijo” también ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil de España.

Un estreno mundial en El Cairo, “A Son” también marca el debut cinematográfico de imagen real del respetado escritor, productor y director radicado en Sevilla y Madrid. Nacho la casaquien coescribió y dirigió la película animada de 2016 «Ozzy».

La Casa es mejor conocida después por producir dos películas de dibujos animados más, “Superklaus” de 2014 y “Norbert” de este año. “A Son”, que también coescribió, permanece en el mundo de los niños, no como un público objetivo sino más bien como su tema.

Coescrita por Juan R. Apolo (“Cuando Brooklyn conoció a Sevilla”), “Un hijo” comienza cuando María, una psicóloga escolar sin experiencia, comienza a sospechar que algo anda muy mal con Guille, de 8 años, nuevo en la escuela, quien parece simplemente inmensa y sospechosamente feliz, ocultando tal vez una situación dramática con consecuencias potencialmente terribles. Ella decide descifrar los dibujos de Guille, así como superar la agresiva resistencia de su padre a cualquier investigación.

«El libro no es para una edad específica. No había leído nada sobre un detective ‘emocional’ de niños. Algo anda mal con Guille y lo anda mal es muy profundo», dijo Palomas cuando apareció la novela en 2016.

«Esta poderosa película explora el miedo, el silencio y el frágil vínculo que se establece entre un niño y el único adulto que se atreve a escucharlo, el psicólogo de la escuela», dijo Filmax en un comunicado.

“Un hijo” está protagonizada por Macarena García (“La Mesías”, “Casa en llamas”), que rápidamente emerge como uno de los mejores actores de su generación, y Hugo Silva (“Un amor”), quien demostró su alcance en la exitosa serie de Movistar Plus+ “Marbella”.

“Mi tipo de películas favoritas son aquellas que despiertan emociones, y si hay una cualidad que tiene ‘Un hijo’ es precisamente esa”, dijo La Casa. «Cuando terminé de leer la novela, supe que tenía que convertirla en una película. ‘Un hijo’ nos desafía como adultos, además de devolvernos a esa inocencia de cuando éramos niños. Una infancia que, lamentablemente, está cada vez más amenazada en nuestra sociedad».

«Este es un proyecto que venimos siguiendo desde hace mucho tiempo. Sabemos lo profundamente que tanta gente quedó conmovida por la novela y la expectación en torno a su adaptación cinematográfica es enorme», añadió Iván Díaz, responsable internacional de Filmax. “Su reciente selección en el Festival de Cine de El Cairo es un reconocimiento maravilloso y demuestra que es una película capaz de conmover a personas de todo el mundo”.

“A Son” está producida por Capitán Araña y Guion Alto, los sellos madrileños y sevillanos de La Casa, además de Veleta Films AIE. Cuenta con el respaldo de la emisora ​​pública española RTVE, la televisión de pago/SVOD dinar Movistar+ y la televisión estatal andaluza Canal Sur, y el apoyo de la Junta de Andalucía, la Junta de Madrid, la Diputación Provincial de Álava en el País Vasco y el Programa de Medios de la UE, y recibe financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de España.