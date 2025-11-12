La película de acción de Peter Taslim gana una serie de premios internacionales y lleva a Silat al escenario mundial

Jacarta – Película drama, acción y deportes titulado 23 Seconds de Peter Taslim ha logrado robarse la atención del mundo. No sólo fue elogiada, sino que esta película producida por Dewa Pictures incluso obtuvo una serie de logros brillantes en varios festivales de cine internacionales. Este logro marca el resurgimiento del cine indonesio en el escenario mundial.

Lea también: Coches icónicos de películas famosas listos para ser subastados, ¡precios fantásticos!



Esta película, dirigida y escrita por Peter Taslim, demostró su calidad al ganar varios premios prestigiosos el pasado mes de octubre. ¿Cualquier cosa? Desplázate para saber más, ¡vamos!

* Mejor Película de Acción di Star City Film Festival, IOWA 2025.

* Mejor Película de Artes Marciales y Mejor Director del Festival de Cine de Bollywood Hollywood, Las Vegas 2025.

* Mejor Película de Artes Marciales pada Urban Action Showcase International Action Film Fest, Nueva York.

Lea también: La familia del marido es una plaga: el drama familiar de la ‘Generación Sandwich’ que está listo para causar impacto en los cines indonesios



No solo ganaron, 23 Seconds también recibió la Mención de Honor del Festival Internacional FICTS de Milán y fue incluido en la lista de Selección Oficial en el Austin Action Fest and Market. Esta serie de premios demuestra claramente que el trabajo de los cineastas indonesios ahora puede competir en el cine internacional. Esta película combina la calidad de la acción de las artes marciales, desde Silat, Judo, Muaythai hasta MMA, con fuertes valores culturales.

23 Seconds no solo presenta impresionantes coreografías de peleas de MMA, sino que también promueve con orgullo Pencak Silat como la identidad de las artes marciales de Indonesia. Estos elementos locales están muy bien empaquetados en un fuerte drama de familia y amistad, al mismo tiempo que tocan el lado emocional de la audiencia.

Lea también: 5 datos fascinantes sobre el icónico Ford Mustang 1969 de John Wick que debes conocer



Peter Taslim, que también se desempeña como productor ejecutivo de Dewa Pictures, enfatizó la importancia del coraje. Según él, los cineastas deben tener el coraje de presentar ideas originales y salir de su zona de confort. película de acción Indonesia puede verdaderamente ser el anfitrión en su propio país.

Peter dijo que el proyecto de 23 Seconds era a la vez ambicioso y desafiante. Esta película implica una colaboración transfronteriza, con un 50% de actores de Indonesia y un 50% de actores de Tailandia. Sin embargo, en realidad ve esto como su principal fortaleza.

«El mundo del cine indonesio verá y juzgará cuando nos atrevamos a traspasar los límites o salir de nuestra zona de confort como prueba de que las películas indonesias también tienen diferentes géneros, no sólo eso. Estos diversos premios no son una victoria para Dewa Pictures, sino una victoria para todos los creativos indonesios», subrayó Peter Taslim en su declaración, citada el jueves 13 de noviembre de 2025.