La película cree que penetraron a 1 millón de espectadores, veteranos y Paskibraka se conmovieron cuando Nobar

Yakarta, Viva – Película Guerra histórica de temática, Creer – Destiny, sueños, coraje, forjan oficialmente una nueva historia en la industria cinematográfica indonesia. Desde su lanzamiento, esta película logró atraer a 1.032.178 espectadores en los cines de todo el país. Esta figura coloca como una de las películas de guerra más vistas en la historia del cine indonesio.

Como parte del 80 aniversario del Día de la Independencia de la República de Indonesia, una casa de producción feliz sin drama celebró un evento de observación (Nobar) en Yakarta del 18 al 19 de agosto de 2025. Los espectadores especiales estuvieron presentes en ese momento, a saber, los veteranos y miembros de las tropas de la bandera de Pusaka (Paskibraka). Desplácese por la información completa, ¡vamos!

La atmósfera llena de emoción envolvió el cine cuando el espíritu de lucha de los personajes de la película se encuentra con los combatientes nativos de la nación.

Uno de los veteranos presentes, Kol. (Ret) Ronny Muaway, todavía recuerda claramente sus deberes en la operación de seroja de 1975. Perdió su mano izquierda durante la misión. Ronny elogió cómo Believe describió una experiencia similar que había experimentado.

«Fui golpeado por las minas, también tuve una oportunidad. Ver Believe me hizo recordar todo. Esta película es muy real», dijo.

Otro veterano del Batallón 502 cuenta la historia de su conmovedora familia.

«Cuando me fui primero, todavía estaba soltero. En segundo lugar, dejé un bebé … pero cuando regresé de la guerra, mi hijo ya no me reconoció», dijo con ojos llorosos.

Los miembros de Paskibraka que participaron en Nobar afirmaron apreciar cada vez más la lucha de la generación anterior.

«Estoy muy conmovido. Creo que no es solo una película, sino una lección de vida», dijo Faisal Kurniawan de Yogyakarta.

«Esta película me hizo darme cuenta de que hoy podemos vivir pacíficamente debido a su lucha», dijo Mathew del centro de Papua.

«Esta película me asegura, nunca me siento obstaculizado. Las deficiencias pueden ser la fuerza», continuó su colega, Francis de Papua.

Mientras tanto, Alika Zea Chanidya del sureste de Sulawesi lloró después de mirar. Afirmó recordar al padre que murió mientras se sometió a entrenamiento de Paskibraka.

El elenco principal de Believe, Ajil Ditto, estuvo presente en el evento Nobar. Expresó su orgullo.

«Me siento muy honrado de ser presenciados por combatientes reales. Realmente aprecio un millón más de creyentes que se han tomado el tiempo de ver esta película. Espero que pueda entretenernos e inspirarnos a apreciar más la lucha de nuestros soldados», dijo.

Este fantástico logro también recibió atención de la productora de Believe, Celerina Judisari. Consideró que los comentarios de la audiencia eran pruebas de que la historia de la lucha aún era relevante para la generación actual.

«No es fácil contar la historia de la lucha del pasado para la audiencia de hoy. Pero cree que demuestra que historias como esta siguen siendo relevantes. Estoy agradecido por el corazón más profundo a todas las audiencias indonesias. Continuaré levantando constantemente historias como creer en la pantalla grande», dijo.

Believe se convirtió en el debut de una casa de producción feliz sin drama. Desde el principio, la película fue destinada no solo como entretenimiento, sino también respeto por la historia de la nación, así como las esperanzas para el futuro de la generación más joven.