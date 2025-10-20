La película coreana ‘El mundo del amor’ consigue un inusual acuerdo de distribución en China

película coreana “El mundo del amor” ha conseguido un acuerdo de distribución en China con Light Films Limited, lo que marca un avance significativo en un mercado que ha estado en gran medida cerrado al cine coreano durante casi una década.

La adquisición por parte de Light Films Limited representa un logro poco común en el panorama actual, ya que “Oh! My Gran” fue la única película coreana que se estrenó oficialmente en cines chinos en los últimos 10 años, cuando se estrenó en 2021.

El distribuidor chino se especializa en cine de autor y tiene una trayectoria como curador de películas destacadas en festivales de cine internacionales. Sus adquisiciones notables incluyen “Kim Ji-Young: Born 1982” de Kim Do-young, “Nobody Knows” de Kore-eda Hirokazu y “Parasite” de Bong Joon Ho.

«La perspectiva de esta película feminista es refrescantemente nueva», afirmó Li Na, directora ejecutiva de Light Films. «Si bien explora el trauma y su impacto duradero, su tono subyacente es cálido y edificante, lo que lo hace aún más conmovedor y alentador».

Dirigido por Yoon Ga-eun, aclamado por “The World of Us” (Berlinale 2016) y “The House of Us” (BFI Londres 2019), el drama se centra en Lee Jooin (Seo Su-bin), de 17 años, una estudiante de secundaria impredecible cuyo arrebato de ira crea efectos en cadena en todo su mundo.

La película se estrenó mundialmente en el Festival de Cine de Toronto y se llevó a casa el Premio del Jurado de los Premios Roberto Rossellini y el Premio del Público en la Festival Internacional de Cine de Pingyao‘s sección de Tigres agazapados. El interés chino aumentó tras el estreno asiático del festival, con fuertes rumores y críticas del público local en plataformas como Douban.

La película está producida por Semosi y Vol Media, con Barunson E&A, el estudio surcoreano detrás de la ganadora del Oscar “Parasite” y el título de Cannes de Kim Jee-woon “Cobweb”, actuando como estudio presentador y agente de ventas.

El acuerdo chino se suma acuerdos de distribución previamente anunciados con el veterano distribuidor japonés Bitters End, Edko Films de Hong Kong y Andrews Film de Taiwán en territorios asiáticos clave.