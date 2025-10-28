La película ‘Control Your Fear’ filmada en Malvern Manor está programada para 2026

Una película interactiva de caza de fantasmas filmada en la famosa Malvern Manor usando CtrlPelícula La tecnología debutará el próximo abril, lo que permitirá a los espectadores participar ellos mismos en la investigación paranormal en una experiencia visual lúdica.

Creada por Andrew Zeiderman (“KPopped”, “Kisstory”, “Southern Charm”) y Scott C. Silver (“The Pyramid”, “Wheelman”, “BornStars”), la película se titula “Control Your Fear” y se describe como una fusión de “la autenticidad de una investigación paranormal real con la participación dinámica de un juego interactivo en vivo, creando algo completamente nuevo: un híbrido de realidad, tecnología, y narración impulsada por la audiencia”.

La producción de “Control Your Fear” concluyó esta semana en Malvern Manor en Iowa, que se encuentra entre la lista de los principales lugares supuestamente embrujados en los Estados Unidos.

Aquí está la sinopsis de Kino para “Control Your Fear”:

La experiencia sigue a tres personalidades de la vida real, cada una elegida por sus antecedentes y sistemas de creencias únicos en lo paranormal. Jake Bruce, un cazador de fantasmas en línea e influyente en las redes sociales, aporta su mirada de investigador; Bri Luna, cofundadora de The Hoodwitch y destacada mística moderna, ofrece una perspectiva profundamente espiritual; y Alexandra Deaver, una entusiasta de la caza de fantasmas y descendiente directa de una víctima del juicio por brujería de Salem, conecta el pasado con el presente a través de su linaje. Juntos, se adentran en la oscuridad, pero sólo el público decidirá hasta dónde llegarán.

Durante la producción en Malvern Manor, cada encuentro fue capturado en vivo utilizando una combinación de métodos de caza de fantasmas modernos y tradicionales, junto con varias técnicas de adivinación. El resultado es una investigación sin filtros y a menudo escalofriante que amplía los límites del género paranormal. Mientras que otros han explorado conceptos similares, “Control Your Fear” lo logra con una autenticidad sin precedentes y el poder adicional de la interactividad de la audiencia en tiempo real. La investigación documentó con éxito numerosos momentos aterradores que hicieron que tanto el elenco como el equipo cuestionaran la realidad de sus creencias sobre la actividad paranormal.

La película fue hecha usando Industrias Kino‘ tecnología patentada CtrlMovie, que permitirá a los espectadores «acceder a la experiencia en una variedad de dispositivos compatibles, incluidos los principales sistemas de juegos, tabletas y teléfonos móviles, cada uno de los cuales permitirá elegir en tiempo real y tomar decisiones colectivas que dan forma directamente a cómo se desarrollan los eventos».

El sistema CtrlMovie permite la toma de decisiones tanto para un jugador como para varios jugadores, lo que permite diferentes finales según las elecciones de los participantes.

«Esta es una caza de fantasmas como nunca antes la has experimentado», dijo el cocreador Silver. «Toma el género familiar y sube el dial al máximo, convirtiendo al público en una fuerza activa dentro de la investigación. Esto no es un juego ni un espectáculo; es un tipo de experiencia completamente nueva que borra la línea entre espectador y participante».

Zeiderman, quien también dirigió el proyecto, agregó: «Durante décadas, los fanáticos han visto a los investigadores investigar lo desconocido. Ahora, por primera vez, no solo están viendo la caza, sino que están dentro de ella. ‘Control Your Fear’ rompe el molde de cómo se cuentan las historias paranormales e invita a los espectadores a enfrentar el miedo por sí mismos. Malvern Manor es el primer lugar embrujado que se encuentra en nuestra serie de experiencias paranormales».