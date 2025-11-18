La película biográfica sobre Kafka ‘Franz’ de Agnieszka Holland cierra más acuerdos

Films Boutique ha cerrado nuevas ventas el Agnieszka Holanda‘s Franz Kafka película biográfica “Franz”, la candidatura oficial de Polonia al Oscar a la mejor película internacional en la 98ª edición de los Premios de la Academia. Idan Weiss, que interpreta a Kafka, obtuvo un Nominación a los premios del cine europeo al mejor actor el martes.

Los acuerdos cerrados recientemente incluyen Sharmill Films en Australia y Nueva Zelanda, Mimosa Films en Japón, No Comboio en Portugal y A2 Filmes/Great Movies, que se quedó con los derechos latinoamericanos de la película.

Los acuerdos previamente anunciados incluyen X Verleih en Alemania, Bac Films en Francia, Septiembre Film en Benelux, Filmin en España, FIlmcoopi en Suiza, Movies Inspired en Italia, Kino Świat en Polonia, Bioscop en la República Checa, Triart en Suecia, Filmarti en Turquía, Vertigo en Hungría, Andrews Film en Taiwán, Kino Pavasaris para los países bálticos, Another World para Dinamarca y Noruega, Future Film en Finlandia, Filmladen en Austria, Cinelibri en Bulgaria, Cinobo en Grecia, MCF Megacom para la ex Yugoslavia, Bio Paradis en Islandia, Independenta en Rumania, Arthouse Traffic en Ucrania y Fivia en Eslovenia.

Cohen Media Group ha adquirido los derechos norteamericanos de la película y se está preparando para una presentación clasificatoria de una semana en cines en diciembre, antes de un estreno más amplio en Estados Unidos el próximo año.

Tras su estreno mundial en el Festival de Cine de Toronto, “Franz” se presentó en San Sebastián, Río de Janeiro, Busan, Vancouver, Chicago y Woodstock.

La película obtuvo cuatro premios en el 50º Festival de Cine Polaco de Gdynia: mejor película, mejor actor para Idan Weiss, fotografía excepcional para Tomasz Naumiuk y Gabriela Poláková recibió el premio al mejor maquillaje.

La película sigue el impacto que Kafka, el autor mejor conocido por “La metamorfosis”, “El juicio” y “El castillo”, tuvo en el mundo desde su nacimiento en la Praga del siglo XIX hasta su muerte en la Viena posterior a la Primera Guerra Mundial.

La película está protagonizada por Weiss, Peter Kurth, Jenovéfa Boková, Ivan Trojan y Sandra Korzeniak. El guionista es Marek Epstein. Los productores son Šárka Cimbalová y Holanda. Los coproductores son Uwe Schott, Jorgo Narjes, Marcin Wierzchosławski y Alicja Jagodzińska, con Mike Downey y Jeff Field como productores ejecutivos.

Holland es el director de las películas nominadas al Oscar “Angry Harvest” (1985), “Europa Europa” (1990) e “In Darkness” (2012), con otras películas que incluyen “Olivier, Olivier” (1992), “The Secret Garden” (1993), “Total Eclipse” (1995), “Julie Walking Home” (2001), “Spoor” (2017), “Mr. Jones” (2019), “Charlatan” (2020) y la ganadora del Premio del Jurado de Venecia “Green Border” (2023).