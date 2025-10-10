La película biográfica religiosa de John O’Leary resulta familiar

En 2011, director Sean Mc Namaraun veterano de Disney y Nickelodeon con un historial dudoso (ver: “Bratz”) tuvo un éxito inesperado con la inspiradora película biográfica “Soul Surfer”. Su mezcla de sol, surf, espiritualidad y angustia adolescente, que dramatiza la recuperación de una competidora hawaiana en la vida real después de perder su brazo por el ataque de un tiburón, sigue siendo una de las favoritas entre el público para el entretenimiento basado en la fe. Después de algunos esfuerzos menos bien recibidos, incluida la película biográfica «Reagan» del año pasado, McNamara vuelve al viejo terreno con «Alma en llamas”, centrado en un joven protagonista que lucha después de su propio accidente casi fatal.

Basado en el tomo de autoayuda de John O’Leary de 2016, «On Fire», este serio esfuerzo también atraerá a los espectadores que buscan una «historia real» familiar con un mensaje optimista sobre la superación de la adversidad. Sin embargo, el ángulo deportivo no es tan potente esta vez; Si bien Bethany Hamilton fue realmente una surfista profesional, O’Leary es un jugador de béisbol de toda la vida. admiradorlo que proporciona un subtema bastante menos convincente. Más allá de eso, esta “Alma” está elaborada con suavidad y toca las notas correctas de conflicto y valentía. Pero a veces también es insulso y se siente innecesariamente prolongado durante casi dos horas.

El guión de Gregory Poirier mantiene un nivel constante de interés, en parte al desviarse de una estructura estrictamente cronológica. Comenzamos con el adulto O’Leary (Joel Courtney) que trabaja en la construcción de una casa, cuando una mujer que ha oído hablar de su pasado le pregunta si hablaría de ello con la tropa de Girl Scouts que ella cuida. Incluso dirigirse a algunos preadolescentes es hablar en público más de lo que puede manejar cómodamente, pero cuando le hacen una pregunta, retrocede 20 años al evento traumático que provocó que lo invitaran.

A los nueve años (interpretado por James McCracken), era solo un niño obsesionado con el béisbol en los suburbios de St. Louis en 1987, uno de los seis hijos de los padres Denny (Juan Corbett) y Susan (Stephanie Szostak). Un día, O’Leary queda impresionado al ver a unos niños más grandes jugando con gasolina y cerillas. Nadie dice: «No intentes esto en casa», por lo que nuestro héroe menor hace precisamente eso: crear una explosión que termina destruyendo toda la casa. Es la única persona gravemente herida, aunque gravemente, con quemaduras que cubren el 100% de su cuerpo. No se espera que sobreviva. Pero lo logra, gracias en parte al leal apoyo de su familia, un enfermero particularmente dedicado (DeVon Franklin) y el famoso comentarista deportivo local Jack Buck (William H. Macy), quien tiene un interés especial en el deslumbrado muchacho.

Al recibir el alta del hospital después de cinco meses, John tiene que hacer ajustes importantes, incluido el uso de prótesis de manos, ya que sus dedos gravemente dañados requirieron una amputación. Se las arregla y se convierte en una figura popular en la universidad al ser el hermano de fraternidad con más probabilidades de beber más que los demás. Pero su confianza en sí mismo sigue siendo inestable. Él hace clic con su compañera de estudios Beth (Masey McLain), pero es demasiado tímido para invitarla a salir hasta que están casi demasiado bien establecidos como «solo amigos». Más tarde, John supera más obstáculos y finalmente se convierte en un orador público profesional. Sin embargo, le confiesa a su padre (que por entonces padece la enfermedad de Parkinson) que, a pesar de todo, en el fondo todavía puede sentirse “un fraude… un cobarde emocional”.

Por muy simpática que sea Courtney, su héroe con los ojos muy abiertos no tiene realmente la profundidad para hacer vívida esa duda interior. Los jugadores secundarios variables, algunos de los cuales han sido mucho mejores en otros lugares, hacen que sus personajes parezcan aún más dibujados de memoria. Tanto el guión como la dirección se mantienen en un nivel superficial agradable, frecuentemente impulsado por una banda sonora llena de viejos éxitos bastante llamativos de Smash Mouth, Neil Diamond, Journey, John Fogerty, Paul Stookey y otros, además de nuevos cortes de pop cristiano. Al menos tienen más personalidad que la partitura original de Mark Isham, que se encuentra entre sus esfuerzos menos inspirados.

El impacto conmovedor deseado se ve un poco atrofiado por la falta de complejidad y matices al contar el viaje de John. Los inevitables destellos de O’Leary en la vida real bajo los créditos finales hacen que “Soul on Fire” parezca retroactivamente una promoción extendida de sus libros y conferencias. Películas como esta también parecen contradecir con frecuencia su ostensible énfasis en la fe interna al tener los momentos triunfantes del protagonista invariablemente acompañados de multitudes que lo vitorean: una fantasía de piedad y altruismo que de alguna manera también otorga un foco de atención estelar. Este ejercicio para sentirse bien elaborado de manera competente, aunque vulgar, probablemente brindará el anhelo deseado a los espectadores que desean que sus “historias reales” se representen a través de ritmos narrativos agradablemente familiares. Pero el efecto es demasiado genérico para ser especialmente persuasivo para cualquier otra persona.