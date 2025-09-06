La película biográfica Kafka de Agnieszka Holland ‘Franz’ se vende a más territorios

Boutique de juegos de ventas con sede en Berlín y Lyon ha anunciado ventas para AgnieszkaLa película biográfica de Kafka «Franz» a territorios adicionales después de su estreno mundial el viernes en el Festival de Cine de Toronto.

En Cannes, Variedad informó exclusivamente que la película ya había asegurado la distribución en numerosos países (ver historia aquí), incluidos los principales territorios como Alemania, Francia, España e Italia.

Latest territory deals are for Sweden (Triart), Taiwan (Andrews Film), Turkey (Filmarti), Baltics (Kino Pavasaris), Denmark and Norway (Another Art), Finland (Future Film), Austria (Filmladen), Switzerland (Filmcoopi), Bulgaria (Cinelibri), Greece (Cinobo), Iceland (Bio Paradis), Romania (IndependentA), Ucrania (tráfico Arthouse) y Eslovenia (Fivia).

Los acuerdos anunciados ya son para Benelux (película de septiembre), España (filmin), Hungría (Vértigo), la ex Yugoslavia (MCF Megacom) e Italia (películas inspiradas).

La película fue previamente adquirida para la distribución teatral por la distribución de películas de BAC en Francia, X Verleih en Alemania, Bioscop en la República Checa y Kino Świat en Polonia.

La película, que se concibe como un mosaico, muestra la impronta que Kafka dejó en el mundo desde su nacimiento en la Praga del siglo XIX hasta su muerte en la Viena posterior a la Guerra Mundial. Se propone dar al público una nueva perspectiva sobre la vida del hombre real detrás de la leyenda literaria.

El elenco incluye a Idan Weiss, Peter Kurt, Jenovéfa Boková, Ivan Trojan y Sandra Korzeniak.

El guionista es Marek Epstein. Los productores de Šárka Cimbalová a través de la producción cinematográfica de Marlene de la República Checa, con Holanda. Los coproductores son Uwe Schott, Jorgo Narjes, Marcin Wierzchosławski y Alicja Jagodzińska.

Kevan Van Thompson, Mike Downey y Daniel Bergman sirven como productores ejecutivos.

Holland es conocido por las películas nominadas al Oscar «Angry Harvest», «Europa Europa» y «In Darkness».