La película biográfica Jimmy Stewart de KJ APA arroja a Christopher McDonald de Hacks

«Palanqueta«La película biográfica de James Stewart, protagonizada por» Riverdale «KJ APA en el papel titular, ha comenzado a filmar en West Cork, Irlanda.

La película de Burns & Co. Productions también ha anunciado que el actor de «hacks» Christopher McDonald interpretará a Lionel Barrymore, mientras que el papel de Lady Julia será retratado por Kara Killmer. Neal McDonough es el padre de Stewart, Alexander y Rob Riggle está interpretando al coronel del ejército estadounidense Terrill. Jemma Donovan interpreta a Ginger Rogers.

«Hay algo especial en la forma en que nuestro increíble elenco se ha conectado inmediatamente con nuestra historia y entre sí», dijo el director y productor Aaron Burns en un comunicado el martes. «Estar en Irlanda nos permite tener la sensación de Inglaterra en la década de 1940, y con nuestros hermosos trajes y sets, siento que hemos vuelto al mundo de Jimmy Stewart».

Como informé anteriormenteEl elenco también incluye a Jason Alexander como Louis B. Mayer, Max Casella como Frank Capra, Sarah Drew como Hedda Hopper, Julian trabaja como el segundo teniente Martínez y Jen Lilley como Gloria Stewart.

«Jimmy» narra los años de transformación de Stewart en la década de 1940, desde el galardonado protagonista de Hollywood hasta alistarse en el Cuerpo Aéreo del Ejército de los EE. UU. Durante la Segunda Guerra Mundial. Sigue el regreso triunfante de Stewart a Hollywood en el ahora clásico, «Es una vida maravillosa».

«Jimmy vivió la vida de cien hombres, con coraje y convicción», dijo el guionista y productor Justin Strawhand. «Trabajar con Aaron, nuestro equipo productor y nuestro increíblemente talentoso elenco y equipo para llevar su historia a la pantalla es el privilegio de su vida».

David Cook, Angela Galgani Sullivan y John Norton de medios de comunicación se unen a Burns and Strawhand en la producción de «Jimmy». Kelly Stewart-Harcourt, una de las hijas de Jimmy Stewart, es productora ejecutiva.

Burns & Co. está representado por Sam Curphey, Esq. Killmer está representado por IAG y Kelly Tiffan Management. McDonough es administrado por Ruvé McDonough en McDonough Company y representado por Stuart Rosenthal y Demian Tschirn en Goodman Genow Schenkman Smelkinson & Christopher LLP. Riggle es representado por artistas primero, Uta, y Sloan ofrece Weber Dern. McDonald es representado por Allison Band en Gersh. Donovan es representado por Luber Roklin Entertainment y la asociación de artistas.