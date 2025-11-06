La película biográfica de Michael Jackson revela las primeras imágenes

Lionsgate ha lanzado el tráiler de «Michael». Antonio FuquaLa próxima película biográfica sobre el Rey del Pop, michael jackson.

Jackson será interpretado por su sobrino, Jaafar Jackson. La película también está protagonizada por Miles Teller como el abogado y asesor de Michael, John Branca, Colman Domingo como su padre Joe Jackson, Nia Long como su madre Katherine Jackson, Jessica Sula como su hermana LaToya Jackson, Larenz Tate como el fundador de Motown Records, Berry Gordy, Laura Harrier como la ejecutiva musical pionera Suzanne de Passe y Kat Graham como Diana Ross.

La película se estrenará en cines el 24 de abril de 2026, en lugar de su fecha original del 3 de octubre de 2025. Aunque “Michael” concluyó la producción en mayo de 2024, se volvió a filmar y hubo informes de que se dividió en dos partes.

«‘Michael’ explora el viaje de la superestrella global para hacerse conocido en el mundo como el Rey del Pop, presentando una mirada íntima a la vida y el legado perdurable de uno de los artistas más influyentes y pioneros que el mundo haya conocido», dice la sinopsis.

Otros miembros del reparto incluyen a Liv Symone como Gladys Knight; Kevin Shinick como Dick Clark; KeiLyn Durrel Jones como Bill Bray, ex seguridad de Jackson convertido en amigo de confianza y confidente; y Kendrick Sampson como el ícono de la industria Quincy Jones, quien conoció a Jackson cuando éste tenía sólo 12 años.

John Logan (“Alien: Covenant”, “Rango”) escribió el guión de “Michael”. John Branca, Graham King y John McClain son los productores. Justin Simen coproduce. David B. Householter se desempeña como productor ejecutivo.

Mira el avance de “Michael” a continuación.