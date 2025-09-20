A medida que van los sujetos biográficos, Franz Kafka es resistente al tratamiento de emisión estándar en varios niveles, comenzando con el hecho de que su vida, corta y en gran medida sin celebrar en su tiempo, no fue especialmente notable. Un humilde funcionario de una familia judía checa de clase media en Praga, publicó muy poco de su influyente obra literaria antes de su muerte inoportuna por tuberculosis a la edad de 40 años; Mientras estaba vivo, su existencia se parecía a la de muchos escritores frustrados e iluminados de la luna atrapado en un trabajo diario poco inspirador. También está la cuestión de la fidelidad espiritual para el hombre y su trabajo: para un artista asociado con la realidad y el absurdo de pesadilla distorsionados, una wikimovie lineal y brillante equivalería a una especie de traición.

Ese no es un cargo que puedes nivelar en el veterano cineasta polaco Agnieszka. Su retrato itinerante y inquieto que cambia de forma «Franz» ciertamente honra la iconoclasia de Kafka, si no es realmente su sensibilidad literaria: inundado de anacronismos de eslozamiento y rampantes de la cuarta pared, es demasiado ronda, a veces incluso es así, para que alguien lo describiera como kafkaesca. Ese no es en sí mismo un problema, sobre todo, ya que Steven Soderbergh ya adoptó ese enfoque en su propio «Kafka» anti-biopic, un hermoso huevo de cura que canalizó los hilos delgados de hecho a un pastiche de la ficción oscura del escritor de la ficción del escritor.

Solo relativamente ortodoxa, la película de Holanda incluye esenciales biográficos de cuna a graves, pero fragmentada en una estructura de caleidoscopio de traqueteo que forja las conexiones no solo entre la infancia de Kafka y sus neurosis adultas, sino también los objetivos de su comentario socioeconómico y nuestro presente corporatizado.

Sin embargo, a pesar de todo este lanzamiento febril y apuntando, «Franz» no tiene mucho punto de vista, ni un ángulo en un ángulo en Kafka más allá de un pronunciamiento general de su significado duradero. Filmado y diseñado con Verve, la película de Holanda tiene significativamente más formal Ideas que la película biográfica promedio de los bisabuelos, aparentemente probando una nueva táctica estilística cada pocos minutos, entre los diversos zooms de choque y las señales sonoras de la banda sonora. Los personajes Archly comentan sobre los procedimientos directamente a la cámara en algunos puntos y se retiran a la distancia fantástica del drama histórico en otros, a medida que paseos de melodrama aparentemente sincero se estrellan abruptamente en una sátira contemporánea de abargoración.

Intelectualmente, sin embargo, las ideas de «Franz» son más delgadas en el terreno. La representación de la película de Kafka como un genio incomprendido obstaculizado por las prioridades capitalistas burguesas es comprensiva pero apenas radical, mientras que su compromiso con su trabajo real es limitado, da o toma una cita astuta en el guión de Marek Epstein. (En otra parte, Holanda se conforma con la referencia contundente, joya, como cuando una cucaracha está enojada por el padre de Kafka durante una tensa escena de la mesa de la cena). Solo en una secuencia destacada, la corta transversal entre una lectura pública no receptiva de su breve historia «en la colonia penal» y una dramatización de soñadoras de su contenido de su contenido de su asunto.

A pesar de su presentación elaboradamente desordenada, el material biográfico más directo de la película contiene pocas sorpresas. We skim through Kafka’s loveless upbringing by his brusque, business-minded father (Peter Kurth), his closer relationships with his mother (Sandra Korzeniak) and his especially devoted sister Ottla (Katharina Stark), his aborted engagement to working-class German woman Felice Bauer (Carol Schuler), his rash affair with her best friend Grete Bloch (Gesa Schermuly), and his Repetidos intentos de escapar del trabajo pesado de su trabajo de la oficina de seguros, ya sea a través de su escritura o su intento fallido de unirse al ejército durante la Primera Guerra Mundial.

Requerido para apuntalar la mayoría de las partes flotantes dispares de la película con su presencia estoica y embrujada, el recién llegado de la pantalla grande Idan Weiss aporta algún sentido del alma fracturada a los procedimientos, así como una semejanza creíble con el propio Kafka, en línea con los detalles históricos particulares que inferior a los vuelos de fantasía de Holanda. (También es, por cierto, un timbre casi muerto para el actor francés Pierre Niney, estrella de la pieza de época totalmente no relacionada de François Ozon «Frantz».) Aún así, no puede animar escenas que, en sus propios términos, se acercan al teatro maestro de la película que el diseño general más anárquico de la película, y la frontera en el lugar donde se colocan en todo. La relación disfuncional de Kafka con su padre es consistente a lo largo de las décadas, un punto subrayado por quizás demasiadas viñetas de trauma enraizadas y perseguidas.

«Franz» es más interesante cuando llega fuera de la vida útil de su sujeto para cerrar la modesta existencia de Kafka con nuestra impresión de su tamaño de él hoy, ambiciosamente, aunque no siempre con éxito. Una coda conmovedora dramatiza los riesgos que su amigo y colega Max Brod (Sebastian Schwarz) tomó para preservar y proteger los escritos de Kafka después de su muerte, incluso a través del surgimiento del fascismo antiintelectual en la década de 1930.

Sin embargo, los cortes recurrentes a las giras actuales en una interpretación exagerada del Museo Kafka de la vida real de Praga, una nota extraña. Hay cierta sabiduría en su representación de cómo las luchas personales y creativas de Kafka son vulnerables a la romantización por parte de educadores, curadores y, de hecho, por cineastas, ya sea que Holanda se cuente o no en ese grupo. Pero un hombre de paja agrio golpeó una industria turística que empaqueta su nombre en «Kafka Burgers» literal se siente fuera de base. Sería vender el arte y la curiosidad de Holanda sugerir «Franz», con su profusión de libertades truciales y verificación histórica de nombres, es una hamburguesa de Kafka en sí misma, pero es al menos algo así como una ensalada de kafka picada.