La película animada letona «Perro de Dios» comprada por Cartuna

Cartuna ha adquirido los derechos de distribución norteamericana de “perro de dios”, el largometraje de animación escrito y dirigido por los cineastas letones Lauris Ābele y Raitis Ābele, tras su proyección en el Festival de Cine de Sitges. La compañía estrenará la película en cines en 2026.

“Dog of God” también representa a Letonia en la carrera internacional por los Oscar y ha entrado en la lista de finalistas de los Premios del Cine Europeo a la mejor película de animación. La animación puede resultar fructífera para Letonia una vez más durante la temporada de premios: a principios de este año, “Flow” ganó un Premio de la Academia a la película animada, el primero de Letonia, y también obtuvo una nominación a largometraje internacional.

Representada en animación rotoscópica, “Dog of God” es una fantasía de terror de época ambientada en un pueblo de Livonia del siglo XVII. La película sigue a los aldeanos mientras una reliquia perdida, la brujería y un autoproclamado hombre lobo llamado «Perro de Dios» trastornan su frágil orden.

Ivo Briedis y Harijs Grundmanis son coautores de “Dog of God”, producida por Kristele Pudane, Raitis Ābele y Giovanni Labadessa. Tras estrenarse en el Festival de Tribeca y proyectarse en más de 30 festivales de todo el mundo, incluidos Fantasia y FrightFest, la película ha recibido elogios por traspasar los límites de la animación para adultos, descrita por Variedad como “un favorito de culto entre los entusiastas de la fantasía oscura, las novelas gráficas y el cine absurdo que amplía el género, a la manera de Yorgos Lanthimos”.

“’Dog of God’ es una de esas películas que desafía la categorización: es en parte una parábola y en parte un sueño febril”, dijo James Belfer, fundador y director ejecutivo de Cartuna. «Es audaz, inquietante y oscuramente divertido en todos los mejores sentidos. Lauris y Raitis tienen una visión tan singular y estamos encantados de defenderla ante el público que anhela algo verdaderamente nuevo en la animación».

El director Raitis Abele estaba igualmente entusiasmado con la asociación y proclamó: «Los distribuidores con los que hablé estaban impresionados y asustados. Cartuna no fue la excepción».

Cartuna, fundada por James y Adam Belfer, defiende las voces no convencionales en la animación, produciendo y distribuyendo proyectos que traspasan los límites de la forma, el tono y la tecnología. Las adquisiciones de este año incluyen “Boys Go to Jupiter”, “Dead Lover” y “Tamala 2030: A Punk Cat in Dark”.

El acuerdo fue negociado por Justyna Koronkiewicz de Media Move en nombre de los realizadores y James Belfer de Cartuna.