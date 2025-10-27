La película animada indonesia ‘Garuda’ se presenta en el mercado de Tokio

productor indonesio Shanty Harmayn traerá una función animada “Garuda: Atrévete a soñar» hacia Mercado de financiación de brechas de Tokiomarcando la primera incursión de la compañía en la animación antes de su estreno en cines previsto para principios de 2026.

La película sigue a Putra, un niño de 13 años con asma que sueña con jugar en la selección nacional de fútbol de Indonesia. Después de enfrentar el ridículo en las pruebas de la Escuela de Fútbol Sanca Perkasa, descubre una camiseta mística de Gaga, un espíritu brillante de Garuda, que desbloquea una velocidad, poder y habilidad increíbles. La historia que mezcla géneros entrelaza aventura, drama, humor y acción deportiva.

«Vemos a Japón como un centro líder de animación/anime y, dado que es la primera vez que producimos una película animada, queríamos conocer y aprender de otras compañías de animación, tener cierta exposición a la financiación del déficit, posibles distribuidores y posibles festivales para lanzar», dice Harmayn.

El director Ronny Gani, cuyos créditos incluyen trabajar como animador en películas de Marvel, dice que el mensaje central de la película resuena profundamente con su propia experiencia. “La historia de encontrar el coraje para dar ese primer paso hacia un sueño reflejó directamente mi propia experiencia de enfrentar limitaciones significativas en el acceso y desafíos sociales cuando elegí seguir una carrera como animador profesional”, dice.

La producción lleva tres años en desarrollo. «Configurar el proyecto llevó más tiempo ya que era nuestra primera película animada y contaba con un nuevo equipo», dice Harmayn. «El desafío ha sido encontrar la escala adecuada en términos de financiación e inversión, y al mismo tiempo asegurarnos de ofrecer una historia sólida con animación de alta calidad».

Barunson E&A se ha incorporado como inversor y agente de ventas de la película. «Planeamos estrenarla en cines en Indonesia en la primera parte de 2026», dice Harmayn, y agrega que el equipo ve a Indonesia como el mercado principal y espera que la película pueda viajar a otros territorios.

Para Gani, desarrollar una identidad visual única ha sido crucial. «En el panorama competitivo actual de la animación, es imperativo que desarrollemos una identidad visual única y convincente desde el principio», dice, señalando que el estilo debe ser memorable y factible dentro de las limitaciones de producción.

La narrativa multifacética requiere una investigación exhaustiva en múltiples géneros. «Estudiamos constantemente imágenes de fútbol del mundo real para garantizar la autenticidad y la energía de las secuencias de acción deportiva», dice Gani. «Del mismo modo, analizamos una amplia gama de comedias para comprender el momento y la entrega de nuestros ritmos humorísticos».

El equipo ya está desarrollando proyectos adicionales después de “Garuda: Dare to Dream”, aunque los detalles permanecen en secreto.