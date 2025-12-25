La película animada de Makoto Shinkai, 5 centímetros por segundo, se proyectará en los cines de Indonesia, ¡reserva la fecha!

Jacarta – Después de esperar casi dos décadas, los amantes película animada Japón finalmente puede presenciar una de las obras legendarias Makoto Shinkai en la pantalla grande de Indonesia. película animada 5 centímetros por segundo (2007) está confirmado para ser transmitido en la red de cines de Indonesia a partir del 16 de enero de 2026.

Esta noticia es un soplo de aire fresco para los fanáticos de Shinkai, así como para los fanáticos de la animación llena de significado emocional. ¡Vamos, desplázate más!

No solo proyecciones regulares, el distribuidor también presentará una proyección especial que está programada para antes, es decir, el 10 y 11 de enero de 2026. Esta oportunidad brinda espacio para que los fanáticos leales experimenten ver la película que se ha convertido en un ícono de la animación romántica japonesa exclusivamente antes del lanzamiento oficial.

5 centímetros por segundo es una película animada que consta de tres partes cortas, a saber, Cherry Blossom Story, Cosmonaut y 5 centímetros por segundo. Esta película invita a los espectadores a sumergirse en la historia de Takaki Tōno y Akari Shinohara, dos pequeños amigos que fueron separados por la distancia y el tiempo debido al cambio de ciudad. A través de una narrativa poética y visuales deslumbrantes, esta película describe un viaje de sentimientos, anhelos y amor que no siempre tiene un final feliz.

La historia comienza cuando Takaki y Akari asisten a la misma escuela primaria y forman una estrecha amistad. Sin embargo, los cambios en la vida obligaron a los dos a separarse. Después de un año de separación sin noticias, Takaki se atrevió a reencontrarse con Akari.

En el viaje en tren desde Tokio, los recuerdos del pasado siguen llegando a Takaki, junto con su ansiedad por la posibilidad de reencontrarse con Akari y los sentimientos que ha estado ocultando durante tanto tiempo.

Esta película recibió reconocimiento internacional al ganar el premio a la Mejor Película de Animación en los Asia Pacific Screen Awards, conocido como uno de los premios más prestigiosos de la región de Asia-Pacífico. 5 centímetros por segundo es también un hito importante en la carrera de Makoto Shinkai, después de trabajos anteriores como Voices of a Distant Star (2002) y The Place Promised in Our Early Days (2004).

Dirigida, escrita y producida por Makoto Shinkai, la película fue producida por CoMix Wave Inc., con diseños de personajes de Takayo Nishimura, arte de fondo de Takumi Tanji y Akiko Majima, y ​​música inmersiva de Tenmon. Esta combinación hace que esta película sea rica en estética visual y emociones.