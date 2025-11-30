La película Angel Eyes presentada por Magma y Bumilangit en JAFF

Entretenimiento Magma y Bumilangit Entertainment han presentado «Si Buta dari Gua Hantu: Mata Malaikat» (El guerrero ciego from the Phantom Cave: Angel Eyes), una nueva adaptación del legendario héroe cómico de artes marciales indonesio que sigue siendo el personaje más adaptado del país, con nueve películas y 86 episodios de televisión hasta la fecha.

El proyecto fue revelado en el Mercado JAFFcon Charles Gozali como director y la producción programada para comenzar en 2026 antes de un lanzamiento previsto para 2027.

Las exitosas películas de acción y terror “Qodrat” (2022) y “Qodrat 2” (2025) fueron dirigidas por Gozali y producidas por Magma Entertainment, con “Qodrat 3” en proceso.

«Teniendo [the IP acquired] Fue como un sueño hecho realidad para nosotros. Intentamos proponer una adaptación de cómic diferente hace 12 años, así que esto es muy especial”, dijo Gozali. Variedad. La adaptación del cómic de época trae un nuevo capítulo para Magma Entertainment. «Siendo fiel a los libros, la adaptación intenta mantener el aliento de la historia original. No existe ninguna serie de cómics local tan conocida como ‘Si Buta dari Gua Hantu’. Nos sentimos muy honrados de colaborar con Bumilangit”, añadió.

«Esta producción cinematográfica es un honor para nosotros por poder adaptar la propiedad intelectual de un personaje tan legendario para Indonesia en un largometraje y esperamos producir una película que entusiasme a la audiencia cinematográfica indonesia e inspire orgullo nacional», añadió Bismarka Kurniawan, fundadora y directora ejecutiva de Bumilangit.

«Comencé este viaje como director, director de acción e incluso doble en series de televisión antes de dedicarme al cine e introducir la tendencia de la acción de terror con ‘Qodrat'», dijo Gozali, quien se desempeña como director ejecutivo de Magma Entertainment. «Hoy, Magma Entertainment y yo estamos muy orgullosos de estar aquí, al lado de Bumilangit, para resucitar una de las IP más importantes e icónicas que Indonesia tiene para ofrecer. Para nosotros, esto no es solo una película, es parte de nuestro sueño de preservar, celebrar y presentar nuestro legado de historias a las generaciones venideras».