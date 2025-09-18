La película A24 cruza $ 100 millones

¿Quién dice felizmente para siempre que solo sucede en las películas? La comedia romántica del director Celine Song «Materialista«Ha superado un hito importante de taquilla, que cruza $ 100 millones en ventas de entradas globales. Es la primera película independiente en 2025 en llegar a ese punto de referencia de taquilla.

Hasta ahora, la película ha recaudado $ 36.5 millones a nivel nacional y un considerable $ 64.8 millones en el extranjero por un recuento mundial de $ 101.3 millones. A24 respaldó a los «materialistas» presupuestados de $ 20 millones, que fue producido por Killer Films y lanzado internacionalmente por Sony. La película, dirigida por tres estrellas de cine en Dakota Johnson, Pedro Pascal y Chris Evans, sigue a una casamentera de la ciudad de Nueva York que se encuentra en un triángulo amoroso con un pretendiente rico y su ex novio.

Los «materialistas» abrieron a mediados de junio a $ 12 millones, el tercer debut nacional más grande para A24 después de la «Guerra Civil» ($ 25.5 millones) y «hereditaria» ($ 13.5 millones). Parte del éxito fue porque A24 posicionó la película como una comedia romántica de antaño de antaño en lugar de una tarifa independiente típica. Y su fecha de lanzamiento de verano funcionó como contraprogramación contra los éxitos de taquilla de gran presupuesto como la acción de acción en vivo de Universal «Cómo entrenar a tu dragón», la nueva versión de Disney «Lilo & Stitch» y «Mission: Impossible-The Final Reckoning» de Disney.

La película luego logró quedarse más allá de su primer fin de semana convirtiéndose en un tema de enfriador de agua. Inspirado «materialistas» mucha charla en línea – Principalmente sobre la realidad de los salarios habitables en la Gran Manzana y la ética de las citas transaccionales, que ayudó en términos de poder de permanencia en América del Norte y en el extranjero.

«Materialists» es solo la tercera película de A24 para cruzar el punto de referencia de $ 100 millones, después del ganador de la Mejor Película del Oscar de 2022 «Todo en todas partes a la vez» ($ 142 millones) y el thriller distópico de 2024 «Civil War» ($ 127 millones). Hasta ahora, en 2025, el estudio independiente ha soportado un tramo difícil en la taquilla con máximos como «traerle de vuelta» ($ 39 millones) y mínimos como «Eddington» de Ari Aster ($ 12.6 millones contra un presupuesto de $ 25 millones) y «The Legend of Ochi» ($ 4.8 millones).

La primera película de Song, el drama del triángulo amoroso de 2023 «Past Lives», ganó $ 42 millones a nivel mundial, además de dos nominaciones al Oscar. De acuerdo con ellos de Romance, Song’s El próximo proyecto es escribir una secuela al favorito de 1997 dirigido por Julia Roberts «La boda de mi mejor amigo».