La pelea de DK Metcalf con un fan de los Lions podría costarle 45 millones de dólares

Los Detroit Lions perdieron tarde ante el Acereros de Pittsburgh en la semana 16 en una controvertida decisión de interferencia de pase ofensivo que puede terminar costándole a Detroit los playoffs, pero el mayor perdedor del día aún puede terminar siendo el receptor abierto. DK Metcalf.

Metcalf le lanzó un puñetazo a un aficionado de los Lions en las gradas el domingo 21 de diciembre. Y mientras terminaba la contienda, el NFL anuló una suspensión de dos juegos a Metcalf a través de un anuncio el lunes.

Esas dos ausencias le costarán a Metcalf aproximadamente $555,555 en cheques de juego. Sin embargo, las implicaciones financieras a largo plazo son exponencialmente peores.

“La suspensión de DK Metcalf por un altercado con un fanático de los Lions podría poner en peligro $45 millones en dinero garantizado en el futuro, Dan Graziano [of ESPN] confirmado,» según la cuenta de Instagram de ESPN NFL el martes. “[Metcalf’s] cuatro años, $132 millones El contrato de marzo señala que si ‘no practica o juega con el Club por cualquier motivo’, lo que incluye ‘suspensión del jugador por parte de la NFL o el Club por conducta perjudicial’, sus garantías ‘serán NULAS Y SIN EFECTO’”.

DK Metcalf y un fanático de los Leones cuentan diferentes historias sobre los eventos que condujeron al altercado en la banca

El fanático de los Lions en cuestión, un hombre llamado Ryan Kennedy, afirma que Metcalf se enojó cuando llamó al receptor por su «nombre del gobierno» completo.

Metcalf, sin embargo, contó un lado diferente de la historia que incluye un pasado detallado entre él y Kennedy que se remonta a los días de Metcalf con el Halcones Marinos de Seattle. Tom Pelissero de NFL Network ofreció algunos informes sobre la situación el lunes.

El WR de los Steelers, DK Metcalf, tenía una historia con el fanático de los Lions al que se enfrentó el domingo: Metcalf denunció al mismo fanático ante la seguridad de los Seahawks la temporada pasada mientras jugaba para Seattle, dicen las fuentes. La NFL está revisando el incidente para una posible disciplina.

«Una fuente cercana a Metcalf dice que el fan, que se identificó ante @freep como Ryan Kennedy, llamó a la madre de Metcalf una palabra despectiva y llamó a Metcalf ‘algo que ambos sabemos que no se llama hombre negro'». Pelissero escribió en X. «El fan afirma que Metcalf estaba molesto porque lo llamaron con su nombre legal completo».

El abogado de Kennedy emitió una declaración afirmando que el relato de los acontecimientos de Metcalf es falso.

«Ryan Kennedy niega categóricamente haber usado la ‘palabra N’, la ‘palabra C’ o cualquier insulto racial, misógino o basado en el odio durante el incidente que ocurrió el 21 de diciembre de 2025 en el Ford Field durante el juego Pittsburgh Steelers-Detroit Lions», dijo el abogado de Kennedy, según un informe de Brooke Pryor de ESPN.

DK Metcalf probablemente podría apelar si los Leones deciden anular el dinero garantizado en el contrato

Aún no está claro cuánto importarán los detalles de la conversación que precedieron al altercado para la directiva de los Steelers.

Presumiblemente, la liga no exige a Pittsburgh que anule el dinero garantizado de Metcalf, aunque su suspensión aparentemente le permite a la franquicia hacerlo.

Si Metcalf cumple su contrato con los Steelers hasta la campaña de 2029, recibirá los 132 millones de dólares que firmó de todos modos.

Sin embargo, anular la parte garantizada del acuerdo le daría a Pittsburgh más opciones y espacio operativo para cortar los lazos con Metcalf a un costo significativamente menor en los próximos años en caso de que su juego y/o comportamiento se vuelvan lo suficientemente problemáticos como para que el equipo ya no considere que vale ese dinero.

Si los Steelers buscan anular las garantías de Metcalf, probablemente se reserve el derecho de apelar esa decisión a través de la Asociación de Jugadores de la NFL a través del Acuerdo de Negociación Colectiva.

Metcalf cumplió 28 años el 14 de diciembre. Es dos veces Pro Bowler (2020, 2023) y una vez All-Pro del segundo equipo (2020) a lo largo de sus siete años de carrera en la NFL.

Metcalf ha sumado 59 capturas para 850 yardas recibidas y seis TD Más de 15 partidos esta temporada. En total, ha acumulado 497 recepciones para 7,174 yardas y 54 anotaciones durante su carrera.