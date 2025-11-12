La pelea de Disney con YouTube TV reduce la ventaja de ratings en ABC News

disneyLa pelea de carruajes con Google youtube televisión está comenzando a crear algunos problemas para algunas de las propiedades de medios más populares de la compañía.

“NBC Nightly News” pudo cantar victoria sobre ABC’s ‘Noticias del mundo esta noche» la semana pasada entre espectadores de entre 25 y 54 años, el grupo demográfico más codiciado por los anunciantes. Es la primera vez que «Nightly» ha podido promocionar esa distinción. durante el mandato incipiente de su nuevo presentador, Tom Llamas. Mientras tanto, «Today» de NBC fue el programa de noticias matutino más visto la semana pasada entre los espectadores en general, un liderazgo que normalmente ostenta «Buenos días América.”

Los programas de NBC News pudieron lograr esas victorias en parte porque ABC News «retituló» los programas la semana pasada como Disney lidia con un apagón de sus propiedades en YouTube TV. Para protegerse de los efectos de una visualización atípica, las cadenas de televisión a veces usan un nombre diferente para un programa que probablemente tenga un rendimiento inferior, por lo que no se cuenta en el análisis de Nielsen de los otros episodios del programa con títulos adecuados. ABC retituló episodios de “World News Tonight” y “GMA” la semana pasada, según ejecutivos de televisión familiarizados con el asunto. ABC no está sola en el uso de esta técnica. muchas de las divisiones de noticias de la cadena lo utilizan cada vez con más frecuencia Pero tal medida no sugiere una confianza total en la capacidad de un programa para atraer a la audiencia habitual.

ABC ha tenido motivos para estar preocupada. Los hermanos ABC y Disney como ESPN, Freeform y FX han sido eliminados de YouTube TV desde el 30 de octubre, como resultado de la incapacidad de la empresa matriz de las redes y el popular distribuidor de videos para llegar a un nuevo acuerdo de transporte. El principal escollo es el precio: Disney está pidiendo aumentos de tarifas que Google no está dispuesto a aceptar. Al mismo tiempo, Google ha estado tratando de presionar a las compañías de televisión para que acepten nuevos niveles de programación que podrían resultar en que algunos suscriptores opten por dejar de recibir ciertas redes para mantener las facturas manejables.

Aproximadamente 10 millones de personas se suscriben a YouTube TV. ABC News se negó a hacer comentarios.

NBC News dijo el miércoles que “Nightly” obtuvo un promedio de 929.000 espectadores entre 25 y 54 años durante los cinco días que terminaron el 7 de noviembre, en comparación con 883.000 de “World News Tonight”. Durante una semana típica, “World News Tonight” prevalece sobre sus rivales de noticias vespertinas en todas las categorías. El programa de ABC News perdió 20.000 espectadores en el segmento demográfico respecto a la semana anterior, según datos de Nielsen, y también bajó en audiencia general, aunque mantuvo su posición habitual en esa categoría.

Mientras tanto, “Today” captó un promedio de 2,81 millones de espectadores totales, según datos de Nielsen, en comparación con 2,72 millones de “GMA”. “Today” ha generado cierto impulso en las últimas semanas, logrando la ventaja más vista en seis semanas de las últimas diez.