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Después de un mes de mayo del 13 al 16, el Cachorros de Chicago registró su primera victoria en junio contra los Atléticos de manera eliminatoria. La novena entrada arrancó con un doble de michael busch para comenzar la remontada de cuatro carreras de los Cachorros.

Dansby Swanson entregó la carrera del empate con un sencillo al central que anotó Kevin Alcántara igualando el marcador a 6-6. La historia se hizo para Pete Crow-Armstrong mientras se acercaba al plato bateando un sencillo ganador del juego y la primera salida de su carrera.

Al principio del juego, Crow-Armstrong conectó un jonrón al centro izquierdo para poner a los Cachorros en el tablero. El jonrón y la victoria del jardinero podrían ser suficientes para borrar su gran error en la parte alta de la sexta entrada.

Crow-Armstrong perdió un elevado elevado en el jardín central que se convirtió en un jonrón de dos carreras dentro del parque para Shea Langeliers.

Después del partido, Crow-Armstrong habló con los medios sobre su desempeño y dio crédito a sus compañeros.

Pete Crow-Armstrong elogia a sus compañeros de equipo de los Cachorros de Chicago después de la victoria

Después de una victoria por esfuerzo de equipo en la parte baja de la novena para los Cachorros de Chicago, Pete Crow-Armstrong elogia a sus compañeros luego de su golpe ganador.

“Hemos permanecido en la lucha todo el año” según el reportero de Chicago Chris Emma. «Hemos estado luchando durante estas últimas semanas. Este tipo de cosas es exactamente de lo que somos capaces».

Crow-Armstrong le dio crédito al campocorto Dansby Swanson por su hit que empató el juego en el turno al bate antes de afirmar que será bueno para su ‘espacio mental’ en medio de las recientes luchas de Swanson en el plato.

«Es difícil cuando el juego no va como quieres», dijo Crow-Armstrong sobre Swanson. «Pero es especialmente difícil llegar a una situación como esa cuando ese juego específico tampoco va como quieres».

«Hemos permanecido en la lucha todo el año. Hemos estado luchando durante estas últimas dos semanas. Este tipo de cosas es exactamente de lo que somos capaces». Pete Crow-Armstrong sobre la victoria de esta noche 💪

Crow-Armstrong se aseguró de dar crédito a todos sus compañeros de equipo que participaron en su manifestación:

«Se siente bien tener a Seiya [Suzuki] involucrado en ese juego, él se hizo grande. kevin [Alcantara] listo desde el banquillo, [Moises Ballesteros] Al golpear la pelota con fuerza, Busch tuvo un muy buen turno al bate para comenzar la entrada…”

Los Cachorros buscan mantenerse en la columna de victorias contra los Gigantes de San Francisco a la 1:20 p. m. CST en Wrigley Field.

Pete Crow-Armstrong califica el error dentro del parque como un «sentimiento de impotencia»

A pesar de que Pete Crow-Armstrong tuvo un gran éxito para los Cachorros en su victoria por 7-6 contra los Atléticos, el jardinero del Guante de Oro 2025 permitió su segundo jonrón dentro del parque de la temporada en la parte alta de la sexta entrada.

Pete Crow-Armstrong pierde una pelota en las luces y se convierte en un jonrón dentro del parque

«Ya es bastante malo perder una pelota como esta en las luces, pero no hacer ningún esfuerzo para ir a buscarla es una locura». La reportera de los White Sox, Courtney Finnicum, dijo en X. «Y no odio a la PCA, pero esto tiene mala pinta».

Momentos después de que Crow-Armstrong propinó el golpe ganador, el reportero de los Cachorros, Taylor McGregor, le pidió al jardinero que describiera lo que sucedió durante la ventana emergente de Shea Langeliers dentro del parque.

«Era un sentimiento de impotencia», afirmó Crow-Armstrong. «Sientes que eres el único en el estadio… simplemente no hay mucho que puedas hacer al respecto y tengo que vivir con eso».

#Cachorros lucha desde abajo 3 y sal de los Atléticos. Pete Crow-Armstrong el héroe.

A pesar del error del jardinero Crow-Armstrong, el jugador de 24 años ocupa el segundo lugar en la clasificación. Grandes Ligas en fWAr (1.6), detrás Dodgers de Los Ángeles jardinero Andy páginas.

Durante el último mes, Crow-Armstrong ha estado bajo intenso escrutinio luego de un altercado con una mujer. Medias Blancas fanáticos y una ligera caída en el bateo después de la serie de los Cachorros contra los Dodgers a finales de abril.

Desde entonces, Crow-Armstrong ha cambiado las cosas y actualmente está bateando .387/.441/.742 con tres jonrones y seis carreras impulsadas en sus últimos siete juegos.