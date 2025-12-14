La participación de mercado de Indodax Records en el mercado criptográfico indonesio alcanza el 44,68 por ciento a lo largo de 2025

Jacarta – Empresa comercializadora de activos cripto- indodax revelado, sigue siendo el líder mercado cripto en Indonesia con cuota de mercado 44,68 por ciento a lo largo de 2025.

vicepresidente Indodax Antony Kusuma dijo, aumentar cuota de mercado en octubre de 2025 confirmó que la confianza y la lealtad de los usuarios hacia los criptoactivos siguen siendo fuertes, incluso cuando las condiciones globales enfrentan incertidumbre.

Dijo que esto era una fuerte señal de que el público estaba interesado en inversión Las criptomonedas se mantienen a pesar de que el mercado global se mueve dinámicamente. «Vemos que el optimismo en el mercado de las criptomonedas todavía se siente mucho, especialmente en Indonesia. La generación más joven se está volviendo más inteligente y proactiva a la hora de ver oportunidades de activos digitales», dijo Antony, citado en su declaración del domingo 14 de diciembre de 2025.

Antony también citó un informe de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) que afirmaba que el valor comercial de los criptoactivos nacionales alcanzaría los 49,28 billones de IDR en octubre de 2025. Estos datos muestran la resistencia de la industria de los criptoactivos en Indonesia.

Según él, aunque el mercado global está influenciado por cuestiones geopolíticas, cambios en las políticas económicas y la volatilidad macro, el sentimiento de inversión en criptomonedas continúa mostrando una dirección positiva.

«A nivel mundial, los inversores ven las criptomonedas no sólo como un activo, sino también como una tecnología del futuro. Este optimismo está impulsando el flujo transacción mantente sólido. «Indonesia es uno de los mercados que mejor responden y esta tendencia se refleja en los volúmenes de transacciones de octubre, que siguen siendo fuertes», afirmó.

Por otro lado, agregó, Indodax también demostró el logro de un aumento significativo en el volumen de transacciones en octubre de 2025, a saber, 22,02 billones de rupias o un aumento significativo del 216,83 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior.

Según él, este logro no es solo un número, sino también una validación del rápido crecimiento del ecosistema de criptoactivos en el país, que continúa impulsado por una mayor conciencia e interés público.

El volumen de 22,02 billones de rupias en octubre de 2025, añadió, también muestra un fuerte impulso de recuperación del mercado. «Con el impulso de la recuperación del mercado en octubre y el optimismo continuo, vemos que la criptoindustria indonesia está en una senda de crecimiento positivo y sostenible», afirmó Antony.