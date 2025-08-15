La parte de la tumba de Humayun en Delhi se derrumba, algunas personas temían atrapadas







Una parte de la tumba de Humanyun en el área de Nizamuddin de Delhi se derrumbó el viernes con las autoridades que dicen que se temen que ocho a nueve personas atrapadas.

Se recibió una llamada sobre una parte de la estructura de la tumba alrededor de las 4.30 p.m., dijo un funcionario de servicios de bomberos de Delhi.

Se temen que ocho a nueve personas atrapadas y cinco licitaciones de incendios han sido apuradas, dijo el funcionario.

El monumento es un mausoleo de mediados del siglo XVI frecuentado por los turistas.

