La parte de ‘Ed Gein la asustó

Alerta de spoiler: Esta historia discute los desarrollos de la trama de «Monster: The Ed Gein Story«Actualmente transmitiendo en Netflix.

Vicky Cryps‘El papel en «Monster: The Ed Gein Story» es el resultado de la narración de historias a menudo fantástica de la serie. En el estreno de la temporada, Ed (Charlie Hunnam) se le muestra un cómic por su interés amoroso Adeline (Suzanna Son) que presenta las hazañas mortales de «La perra de Buchenwald», Ilse Koch. Koch era un criminal de guerra nazi de la vida real, interpretado aquí por Krieps, cuyas especialidades enfermas incluyen desgarrar la piel de los judíos y hacer objetos como sombras de lámparas. Pero tomar el papel no fue una elección fácil para Krieps, hasta que el co-showrunner Ryan Murphy explicó cómo se unieron las historias de los dos asesinos. Krieps habló con Variety sobre por qué asumió el papel controvertido y la conexión personal de su familia con el Holocausto.

¿Qué investigación sobre ILSE hiciste antes de asumir el papel?

Para mí aceptar el papel era en realidad parte del viaje. No estaba listo para desempeñar ese papel, porque mi abuelo estaba en un campo de concentración. Esta parte de la historia es muy cercana a mí y a mi familia, por lo que estaba muy preocupado por hacerlo en la televisión, si se haría respetuosamente. Me asustó: ¿qué me pasaría si volviera a visitar esto? Entonces, la investigación fue la parte fácil para mí, porque desde que tenía ocho años, había leído todos los libros sobre el Holocausto que puedes encontrar. Lo que me ayudó fue saber que se basa en un personaje cómico y, por lo tanto, la fantasía de Ed Gein de ella es a través del cómic. Eso me estaba liberando, y por qué sentí que puedo hacer esto, porque esto es realmente más claro, retratando a alguien que es más grande que la vida. Para mí, ella era como una mezcla de una antigua estrella de Hollywood y una ama de casa de los años 50 que quiere ser perfecta. Debido a que quiere ser tan perfecta, no se da cuenta de que lo que está haciendo es pasar por los cadáveres.

Mi investigación fue más: «¿Cómo abrazo ser la actriz que solo retrata una fantasía, un cómic?» Y luego, obviamente, saber cómo termina su historia me hizo sentir que tenemos algo aquí. Nunca vimos a Hitler ni a ninguno de ellos realmente se dio cuenta de lo que han hecho. No es como si realmente entienda y hay un verdadero remordimiento, pero definitivamente hay algo, y se vuelve loco. Al final, se vuelve loca al comprender lo que hizo, y pensé que era muy importante que muchas personas puedan ver a una de esas personas caer. Entonces solo fui por ello.

Cuando interpretas a alguien tan malvado, ¿tienes que trabajar para encontrar un triturado de la humanidad a la que puedas aferrarte?

Creo que lo que me ayudó a entrar, la pieza final del rompecabezas, fue cuando entendí que hoy se parece mucho a algunas personas, y todo lo que quiere es ser perfecto. Ella quiere ser la mujer perfecta y tener la vida perfecta y la casa perfecta y el marido perfecto. Si tiene que curar para eso, entonces esto es lo que hará, este perfeccionismo enfermo. Eso fue realmente lo que me ayudó al personaje y a su maldad. También me hizo pensar en Hannah Arendt. Ella escribió esto pieza importante sobre el mal en la vida cotidiana. El mal está en la cocina, está en la casa, es en privado, que es el más humano.

Siento que entendí mucho lo que Ryan quería. Es una pregunta completa de «¿Qué es el monstruo?» El monstruo podemos ser nosotros, porque se hace mucho mal en el mundo porque creemos que sabemos quién es el malo, o creemos que sabemos qué El monstruo es. Obviamente, el monstruo y el malo siempre son el otro, y creo que la única forma de avanzar como sociedad es aceptar que nosotros Somos el otro y somos el monstruo, y somos el malo. Todos nosotros. Así es como lo entendí, y así es como intenté abordarlo. Era importante para mí darle tanta humanidad que te preguntas: «¿Por qué me gusta esta mujer ahora? ¿Por qué siento pena por ella cuando es mala, mala, mala?» Solo encuentro toda esta pregunta fascinante debido a mi familia y mis antecedentes. Pero no esperaba que fuera tan divertido y realmente liberador de retratar.

Tu personaje se entrelaza en la historia de Ed Gein de una manera compleja. ¿Fue difícil visualizar cómo se mezclaban las dos historias al principio?

Realmente tuve que confiar en Ryan. Y creo que esta es la razón por la cual me llevó 3 correos electrónicos decir finalmente que sí, porque necesitaba confiar en él. Al leer el guión, pensé: «Esto es tan loco. Realmente no entiendo cómo va a ir juntos». Desde el momento en el burro, realmente pensé: «¿Qué? Tengo que sentarme en un burro en mi ropa interior, ¿en serio? ¿Cómo se supone que eso es serio?» Y todo el camino a la radioafica, que es algo que escribieron mientras estábamos filmando. No había leído el episodio de Radio Ham cuando lo comencé, y cuando llegó, no entendí nada porque no hay nada que entenderse. Simplemente no funciona. Vivimos en diferentes siglos, por lo que todo está en su mente. Ryan y [co-showrunner] Ian [Brennan] y [director] Máximo [Winkler] Realmente quiero crear algo artístico. Si quieres crear cosas artísticas, tienes que, en algún momento, simplemente rendirte y confiar en lo que sea, tu intuición. Así que realmente confiamos en que estaba loco, pero al final tiene sentido.

¿Qué tan familiarizado estaba con el universo de Ryan Murphy antes de firmar en «Monster»?

No había visto demasiada televisión. Tengo dos hijos pequeños, y siempre estaba ocupado con eso, así que no había visto su trabajo. Había visto «Hollywood», pero no sabía que estaba relacionado con él. La gente me dijo: «Oh, es Ryan Murphy», ya sabes. Entonces tuvimos una llamada de zoom. Me lo explicó, y me gustó la persona con la que estaba hablando. Tuve la sensación de que hay alguien inteligente y que realmente quiere decir algo y que realmente me necesita que lo ayude a contar ese mundo. Así que ese siempre fue un factor importante. Luego fui a ver sus cosas, y estaba tan asombrado y feliz de ver «disputa», me encantó. No podía creer cuando terminó. Solo quería seguir mirando a estas dos mujeres, o la Capote una, todos estos mundos. Es tan hermoso. Esa fue una de las razones por las que dije que sí, porque tenía la sensación de que él cuidaba y lo hará para que esta parte de la historia no se use solo para crear sensación. Ahora soy fan.

Estás en la próxima temporada de Lizzie Borden de «Monster». ¿Qué pueden esperar los fanáticos?

Pueden esperar que sea, nuevamente, ser uno de estos mundos en los que solo quieres sumergirte y quedarte con estas personas. Será un mundo femenino. Y creo que esto aún no ha sucedido de esa manera en el universo de Ryan Murphy. En su universo, este definitivamente será el planeta femenino. Nos divertiremos jugando en él, y espero que los fanáticos se diviertan viéndolo.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.