La parodia de cuento de hadas de ‘Barney’ de Casper Kelly

“Barney & Friends”, el siempre querido programa de televisión infantil, hizo su primera aparición en PBS en 1992, y prácticamente desde el momento en que llegó fue el programa infantil que lanzó mil chistes misantrópicos y enfermizos. En el centro de cada broma estaba la misma idea: que Barney, el gran dinosaurio peludo de color púrpura con una voz tonta y un mensaje de amor, era un personaje digno de tu desprecio. Era demasiado tierno, demasiado sano, demasiado empalagoso, demasiado espantosamente adorable. Era una mascota de cariño sintético tan insufrible que, al hilo de los chistes, merecía un destino peor que la muerte.

Siempre hubo algo un poco pervertido en Barney. Pensé que lo más gracioso de él es que tenía ojos de dormitorio; parecían mirar el mundo con un poco de también mucho amor. (Eso es parte de su extraño factor de escalofrío accidental). Pero el verdadero punto es que Barney ha sido un chiste para los hipsters casi desde que existe. (“Death to Smoochy”, la comedia de Robin Williams que partió de este sentimiento, se estrenó hace 24 años, en 2002). Entonces “Compañero”, una sátira de cuento de hadas de “Barney & Friends” en la que el chiste central es que el personaje de Barney es en realidad un asesino cruel, parece que llega un poco tarde al tema “¡Odiamos a Barney!” fiesta.

Como pieza de construcción satírica del mundo, “Buddy” está exquisitamente diseñada y ejecutada. La película fue dirigida y coescrita por Casper Kelly, el cocreador de Adult Swim, mejor conocido por su corto de culto «Too Many Cooks», un brillante y desquiciado despegue de la televisión de los años 70 y 80 que está al nivel de ZAZ en su escandalosa apreciación de cómo la televisión hace incluso las peores cosas. lindo. “Demasiados cocineros” llenó todo el cosmos de las cadenas de televisión en 11 minutos. En «Buddy», Kelly intenta algo comparable, ampliando la broma de un despegue de «Barney» a un acto kitsch de ensueño de construcción satírica del mundo. La película funciona y tiene algunos toques inspirados, pero un poco ayuda mucho.

La primera media hora es una pura parodia de “Barney” y, a su manera, está perfectamente hecha. Buddy, la mascota de los niños, es un gran unicornio naranja peludo con un pañuelo, una melena amarilla y un corazón púrpura en el pecho y una voz (proporcionada por Keegan-Michael Key) que refleja ese friki nasal de Barney, hasta la forma en que emite una risa reflexiva ante sus propios chistes. (Vale la pena señalar cómo esa risa, y mucho más sobre “Barney”, fue tomada de “Pee-wee’s Playhouse”, solo que despojada de toda ironía y mordisco). Kelly recrea ingeniosamente el efecto de burbuja del escenario al aire libre como un estudio de PBS, dándole a Buddy un tema musical con la melodía de “Twinkle, Twinkle, Little Star”. (“Amas a Buddy, sí, lo amas…”), así como música de fondo inofensiva que marca todo, personajes antropomórficos como Mr. Mailbox and the Worry Well y Strappy the Backpack, canciones educativas como “You Gotta Be Scared to Be Brave”, junto con una pizca de hip-hop ridículamente saludable de los noventa. Los niños, por supuesto, son todos santos… excepto Josh, quien rechaza la invitación de Buddy a bailar. Ahí es donde empieza el problema.

El odio del campo hacia Barney es en realidad una broma contracultural sobrante de la década de 1960. Demasiado dulce para ser verdad, The Man lo ve como una falsificación corporativa comercializada para niños. Por lo tanto, la noción de que Barney tiene un lado agresivo secreto es una especie de disparo al azar freudiano, una insistencia en que hay una violencia desagradable que debe estar reprimiendo. Siempre sentí eso por Barney, al menos hasta que tuve mis propios hijos y comencé a ver “Barney” con ellos (especialmente el salvaje video directo “Barney In Outer Space”), y vi que el rap de “Barney” en realidad era un poco excesivo. No creo que sea un programa demasiado bueno; Los niños de hoy tienen tiempo más que suficiente por delante para navegar por los canales depravados. Pero «Buddy» presenta la idea de Barney como un maníaco homicida con un gusto demente, en parte manteniéndola dentro la textura de cartón y piel peluda del espectáculo. Al final de esa primera media hora, ha sido desenmascarado como el sangriento vengador del patio trasero.

Pero Casper Kelly apenas está comenzando. “Buddy” luego salta a los suburbios y cuenta la historia de una familia digna de una comedia, liderada por Topher Grace y Cristin Milioti como los padres. Ahora es el personaje de Milioti quien comienza a desquiciarse, mientras evoca la idea de que tuvo un hijo fantasma y luego, al ver un episodio de “Buddy”, es arrastrada hacia el televisor y a otra dimensión, como algo sacado de “Poltergeist”. Aquí es donde el omnívoro carácter de Kelly en la cultura pop comienza a hacerse sentir. Convierte a «Buddy» en una mezcla de géneros que abarca desde películas de terror («¡Es todo el tiempo que tenemos!», dice Buddy después de que le quemen la mitad de la cara como Freddy Krueger) hasta el viaje de Caperucita Roja al bosque y «El Mago de Oz», pasando por la llegada de un vaquero cantante (Clint Cowboy) y su amigo títere Howdy Doody hasta la identificación de Buddy al descubierto… como una versión de esqueleto de demonio negro de ¡Godzilla!

A pesar de todo eso, obtuve más risas leves que grandes carcajadas con “Buddy”, y miré mi reloj un par de veces, porque este tipo de sátira conceptual no siempre tiene la propulsión narrativa que una película necesita. Sin embargo, Casper Kelly es un talento digno de observar. En “Buddy”, esencialmente está reviviendo un viejo chiste y haciendo múltiples variaciones del mismo. Pero tiene una comprensión alegremente rica de la locura interna que puede impulsar la cultura pop. “Buddy” es una contradicción surrealista, una carta de odio hecha con amor.