La pared de su casa se rompió hasta que la tumba fue barrida, Nana Mirdad sospechó

Bali, Viva – Una gran inundación llegó a una serie de áreas en Bali después de que fuertes lluvias se enjuagaron sin parar durante 24 horas desde el martes 9 de septiembre de 2025. Este incidente llamó la atención pública, incluso de la actriz Nana Mirdad quien vive en la isla de Dewata con su familia.

A través de cargas en Instagram, Nana compartió su experiencia personal cuando su casa en la orilla del río se vio afectada por la situación de la inundación. Aunque el agua del río se había desbordado, estaba agradecido de que la condición de la casa en su conjunto aún fuera segura. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Mi casa está bien. El agua del río sube pero no llega a mi casa. Es solo que mi pared está rota debido al agua del río», escribió Nana Mirdad en la historia de Instagram, citado el jueves 11 de septiembre de 2025.

Sin embargo, hubo otros eventos que hicieron que la madre de dos hijos se sintiera devastada. La pared rota resultó ser un área donde la familia de Nana había enterrado a su animal favorito. Como resultado de la erosión de la corriente, la tumba desapareció por las inundaciones.

«Y también estuve muy triste hasta que estuve esta mañana porque una de las paredes rotas era un lugar donde atravesamos el kodi. Y ahora el kodi también ha desaparecido traído por agua», agregó.

Para Nana, las inundaciones no son solo eventos naturales, sino también amenazas reales que a menudo lo alarman cada temporada de lluvias. Destacó cómo la condición de Bali era cada vez más vulnerable a las inundaciones en los últimos dos años.

«Creo que Bali está listo para enfrentar la próxima temporada de lluvias? Porque ha empeorado durante los últimos 2 años y si llueve todo el día, ahora puede hacer que el río desborda así, ¿qué tal más tarde?» Él escribió de nuevo.

Además, trató de vincular este desastre con una serie de factores que podrían contribuir, desde la gestión de residuos hasta el desarrollo no controlado.

«No soy geólogo, meteorólogo o experto en el medio ambiente, pero tal vez esto no está relacionado con nuestro fracaso en la gestión de los desechos en Bali y también sobre el desarrollo y la infraestructura deficiente? Esta publicación no quiere culpar a nadie. Esto realmente tiene miedo de mi condición y preparación para enfrentar el peor clima», explicó.

Para terminar, Nana invita a las personas a encontrar una solución conjunta para prevenir mayores desastres en el futuro.

«¿Qué crees que podemos hacer para evitar cosas que no son deseables en el futuro? Vamos a encontrar soluciones para nuestro amado Bali», dijo.