La paradoja de la riqueza mineral de Indonesia

(Este artículo de opinión fue escrito por Mh. Nurul Huda, profesor de Sociología, Universidad Nahdlatul Ulama de Indonesia)

VIVA – Indonesia es un país con riqueza mineral que estaba parado en la encrucijada. Con reservas de oro que alcanzan el 5% de las reservas totales del mundo o alrededor de 3.600 toneladas y siendo uno de los productores mundiales de cobre, Indonesia es teóricamente un país próspero. Las grandes minas en Papúa y Nusa Tenggara han sido durante mucho tiempo un apoyo a las exportaciones. mineral a nivel nacional y aportan importantes cantidades de divisas. Sin embargo, la realidad económica muestra síntomas de la Maldición de los Recursos: la abundancia que se posee no es directamente proporcional a la independencia industrial y al bienestar social equitativo. La mayoría de los minerales todavía se exportan en forma de concentrados o productos con niveles limitados de procesamiento, por lo que el valor agregado que se disfruta internamente es relativamente pequeño.

Esta condición muestra la paradoja del desarrollo que durante mucho tiempo ha acompañado la gestión de los recursos naturales de Indonesia. Por un lado, el sector minero desempeña un papel importante en el crecimiento económico y los ingresos estatales. Por otro lado, las limitaciones del procesamiento avanzado significan que los beneficios económicos se detienen en la etapa inicial de producción. A modo de ejemplo, el valor agregado del cobre procesado en cátodos a productos manufacturados como cables eléctricos u otros componentes tecnológicos puede aumentar el valor hasta 10 a 50 veces más que la simple exportación de granos en bruto. Sin una transformación completa, Indonesia será sólo un «espectador» y seguirá siendo un proveedor de materiales básicos, aunque tenga grandes reservas y capacidad de producción.

Una salida a la economía extractiva

En materia de oro, Indonesia produce alrededor de 100 toneladas por año y tiene reservas de mineral de más de 3.000 toneladas, pero la mayor parte del valor agregado se detiene en la etapa inicial de refinación. Un patrón similar se observa en el cobre. Aunque Indonesia es uno de los mayores productores de cobre del mundo, las exportaciones han estado dominadas durante mucho tiempo por concentrados con un valor agregado limitado. Este patrón refleja el carácter de una economía extractiva, donde los recursos naturales contribuyen en gran medida a las divisas, pero no han fortalecido adecuadamente la estructura industrial nacional.

Estas limitaciones se vuelven cada vez más evidentes cuando se las analiza desde la cadena de valor global. En la industria del cobre, el mayor valor económico se crea en las etapas avanzadas de procesamiento y fabricación. El valor de las exportaciones de la industria del cobre de Indonesia en 2023 rondará los 2.300 millones de dólares y tiende a estancarse, lo que refleja un desarrollo industrial limitado. Lo mismo se aplica al oro, donde el mayor valor añadido surge cuando el metal precioso se transforma en productos industriales, joyas de alto valor o instrumentos financieros. Sin un fortalecimiento posterior, Indonesia permanece al comienzo de la cadena de producción global, a pesar de que tiene grandes reservas y capacidad de producción.

Página siguiente En este contexto, el downstreaming se convierte en una estrategia clave para salir de la trampa económica extractiva. La experiencia de la transformación de otros productos minerales muestra que el procesamiento interno puede aumentar significativamente el valor de las exportaciones y fortalecer la base industrial. Al fomentar la refinación y el procesamiento avanzado a nivel nacional, Indonesia tiene una gran oportunidad de capturar valor agregado, ampliar las oportunidades de empleo industrial y reducir la dependencia de las fluctuaciones de los precios mundiales de las materias primas. Por lo tanto, el downstreaming debe entenderse como una estrategia estructural para construir una economía más competitiva y sostenible.

Descargo de responsabilidad: este artículo es un envío de un usuario de VIVA.co.id publicado en el canal VStory que se basa en contenido generado por el usuario (UGC). Todo el contenido escrito y los contenidos en el mismo son responsabilidad total del autor o usuario.