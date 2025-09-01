La palabra ‘escalada’ a ‘cadetes’ de los conductores de Ojol cuando se reunieron con los internautas entusiasmados

Yakarta, Viva – Reunión del vicepresidente Gibran Rakabuming RAKA con representantes de taxistas de motocicletas en línea (ojol) En el Palacio del Vicepresidente, Central Yakarta el domingo 31 de agosto de 2025, dejando la atención pública.

Leer también: General de Brigadier Agus Wijayanto asegura 7 figuras detrás del Brimob Death Rantis original



No solo por el problema discutido con respecto a los disturbios de los conductores, sino también por la elección de la palabra de un conductor de OJOL que se consideraba inusual.

En la grabación de video cargada por la cuenta oficial de Instagram @setwapres.ri, Rahman Thohir del Foro de la comunidad de conductores en línea de Indonesia representó a los conductores para expresar sus aspiraciones.

Leer también: Lista de 6 víctimas asesinadas debido a manifestaciones caóticas en varias regiones, la vida de los estudiantes a Ojol



Palabras como «escalada» hasta «cadete«Inmediatamente se convirtió en el centro de atención de los internautas porque se consideraba extraño fuera de la boca de un conductor de Ojol.

Rahman dijo que la ansiedad principal de los conductores era la disminución en el número de pasajeros y la preocupación mientras trabajaba. También aludió a la necesidad de los pasos rápidos del gobierno para mantener las condiciones seguras.

Leer también: Momento de residentes junto con el conductor de Ojol limpia la estación de policía que fue quemada en Surabaya



«La reunión anteriormente pedimos más, dando la opinión al vicepresidente, Alhamdulillah, éramos una frecuencia del vicepresidente con la cuestión de lo que sucedió. También le pedimos al gobierno que condicione más rápido para condicionar los eventos y circunstancias hoy», dijo Rahman.

«Porque, francamente, con unos días somos amigos, los taxis de motocicletas en línea están perturbados en el sustento.

En el lenguaje general, la escalada significa un aumento o aumento en la intensidad de una situación, generalmente utilizada para cosas que son conflictos, problemas o situaciones críticas.

Pero eligió la dicción de «escalada» que rara vez se usaba en la conversación diaria de los conductores de Ojol. Eso es lo que hace que los internautas sorprendan y se entusiasmen en la columna de comentarios.

Además, Rahman también dijo que su partido había llevado a cabo educación a otros conductores.

«Y también hemos brindado educación, a los cadetes en sus respectivas regiones para no participar, o provocar problemas provocativos con respecto a los problemas de manifestaciones o manifestaciones ayer», agregó.

Netizen destacó las palabras impares

Sin embargo, lo que se llenó en las redes sociales no fue solo el contenido de la reunión, sino el estilo de discurso de Rahman. Muchos ciudadanos se sienten extraños con la dicción de «escalada» y «cadetes».

La columna de comentarios de la cuenta @setwekres.ri se inundó con las respuestas de los ciudadanos, que incluyen:

«Ekskalasi, Taruna? ¿Estás bromeando ahora mismo?»

«La chaqueta está demasiado limpia, el habla pública es demasiado buena. Buen talento», «,

«Realmente taxistas de motocicletas, ¿cómo es que parece estar limpio en la sala de aire acondicionado?»

Hasta ahora, el video sigue cosechando el debate público, entre aquellos que lo consideran natural como una forma de representantes oficiales de la comunidad, y aquellos que sienten que hay algo extraño detrás de la apariencia y la elección de las palabras entregadas.

Reportado anteriormente, Vicepresidente Gibran Reciba representantes de una serie de solicitudes de transporte en línea como Gojek, Grab, Maxim e Indrive. Gibran escuchó directamente a sus aspiraciones con respecto a las condiciones de campo, especialmente después de Demo y el incidente que hizo que uno de los colegas de Ojol, el difunto Affan Kurniawan.

El Setwarpres enfatizó que Gibran respondió positivamente y seguiría el aporte, especialmente en el mantenimiento de una situación propicio y un manejo legal justo.