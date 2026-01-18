La otra agenda de Changan en medio del ataque de los coches eléctricos

Jacarta – Industria automotriz El mercado global está experimentando cambios fundamentales en línea con la aceleración de la electrificación, el desarrollo de tecnología de seguridad y las demandas de movilidad sostenible.

En ese contexto, Changán sitúa la innovación como parte de una estrategia a largo plazo a través de la filosofía “Sharing the Future”, que enfatiza la importancia de la colaboración en la construcción del futuro de la movilidad.

Para Changan, la innovación no sólo se interpreta como un logro tecnológico, sino también como un esfuerzo por compartir el progreso que puede proporcionar beneficios más amplios a la sociedad. Esta filosofía es la base de la empresa para desarrollar productos, expandir su red global y adaptar la tecnología a las necesidades de diversos mercados.

Como uno de los cuatro grupos automotrices más grandes de China, Changan tiene una larga trayectoria con más de 40 años de experiencia en la industria automotriz. Este viaje transformó a Changan en una empresa que pasó de ser un fabricante de vehículos convencional a convertirse en un actor global que depende de capacidades tecnológicas y de ingeniería.

La fortaleza de Changan radica en sus capacidades de ingeniería desarrolladas de acuerdo con estándares internacionales. La empresa desarrolla constantemente tecnologías de seguridad y electrificación que se han implementado en sus modelos de producción.

Uno de ellos es el Sistema Avanzado de Asistencia al Conductor (ADAS) del Deepal S07, que está diseñado para respaldar la seguridad y la comodidad de la conducción, además de reflejar la dirección del desarrollo futuro de los vehículos.

En el sector de la electrificación, Changan desarrolló la batería Golden Shield que se utiliza en el Deepal S07. Este sistema de baterías está diseñado para aumentar la eficiencia energética, los niveles de seguridad y la fiabilidad de los vehículos eléctricos.

El desarrollo de la tecnología de baterías es un elemento importante para responder a la necesidad de una movilidad sostenible que es cada vez más relevante a nivel mundial.

La apuesta del fabricante a escala internacional se refleja también en su red industrial. Actualmente, Changan opera 21 bases de fabricación y 76 fábricas en varios países. Además, esta empresa cuenta con centros de investigación y desarrollo en seis países: China, Italia, Japón, Inglaterra, Estados Unidos y Alemania. La existencia de esta red global de I+D permite que el desarrollo tecnológico se lleve a cabo de forma integrada con una perspectiva transversal.

A través de la filosofía Sharing the Future, Changan enfatiza que el futuro del automóvil se construye a través de la innovación inclusiva y sostenible.