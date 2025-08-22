La orgía frontal completa lanza la temporada 2

Alerta de spoiler: Esta historia discute los principales desarrollos de la trama en la temporada 2, episodio 1 de «»Pacificador«, Actualmente transmitiendo en HBO Max.

Cuando James Gunn Primero estrenó «Peacemaker» en 2022, la serie spin-off para su largometraje de 2021 «The Suicide Squad» se separó con su lente de cuello azul, escala humana y clasificada en TV en una historia de superhéroes. La primera temporada siguió a la ventaja titular, también conocida como Christopher Smith (John Cena), mientras se transformaba de una máquina de matar emocionalmente atrofiada y moralmente flexible en un héroe complejo lleno de remordimiento por sus malas acciones pasadas. En el camino, el programa desplegó blasfemias prolíficas y sangre y sangre extravagante, pero más al punto, se acercó a sus personajes no tan héroes de alto rendimiento como los jodidos que luchan apenas raspando en la armada de la sociedad.

Para la temporada 2, «Peacemaker» aumenta el volumen aún más en el contenido de adultos, con fácilmente la desnudez frontal más completa jamás reunida en una adaptación de DC Comics de acción en vivo. Sin embargo, para llegar a este punto, Peacemaker pasa la mayor parte del estreno de la temporada 2 atrapado en una depresión: por matar accidentalmente a su hermano cuando eran niños, por matar deliberadamente a su (virulentamente racista supremacista blanco) al padre Auggie (Robert Patrick) en el final de la temporada 1, y por el ridículo intervino de la pandilla de la justicia en la temporada 2 de la temporada 2 durante su entrevista para unirse a sus clasificaciones.

«Ya no quiero ser una broma, anuncios», Chris le dice a su amiga Leota Adebayo (Danielle Brooks), mientras lo deja para la entrevista. «Esto es todo lo que he querido, ya sabes, ser un verdadero héroe». Dado que Chris, Adebayo y sus amigos salvaron al mundo de una invasión alienígena al final de la temporada 1, Adebayo cree que Chris tiene el trabajo en la bolsa. «Van a hacer backflips para que te unas», dice ella.

En cambio, el fundador de Justice Gang Maxwell Lord (Sean Gunn) y los miembros Hawkgirl (Isabela Merced) y Green Lantern (Nathan Fillion), quienes aparecieron por primera vez en el blockbuster de julio de Gunn «Superman», inmediatamente comienzan a burlarse de Chris durante la entrevista e ignorando la mayoría de lo que tiene que decir. Green Lantern se agrieta que uno de los talentos de Chris es «soplar tipos»; Lord dice directamente que Chris «apesta». Piensan, porque están detrás del vidrio insonorizado, que Chris no puede escucharlos, pero sus micrófonos recogen todo lo que dicen. Chris sale de la entrevista antes de que termine.

«Aparentemente, una de mis habilidades es chupar la polla», le dice a Adebayo de regreso en el auto con ira. «Eso no es un colocado, eso es un ¡Jodido cumplido!«

Chris finalmente es enviado al límite después de visitar a Harcourt (Jennifer Holland) después de su entrevista con la NSA, que ambos saben que fue una causa perdida desde que ha sido lista negra de todas las agencias de inteligencia de los Estados Unidos por el jefe de AMANDA Waller (Viola Davis) en represalias por Adebayo (quién es la hija de Waller) que se seca a los secrats de Waller ante el mundo. Unas noches antes, Chris y Harcourt se conectaron en un bote de fiesta, y Chris está ansioso por explorar más la relación. Harcourt no lo es.

«Fue bien«, Dice con un ceño fruncido.» Sucedió. Lo que. Pero también fue un error «.

Profundamente lastimado y sin timón, Chris dispara un bong cuando llega a casa, luego hace una línea de cocaína. En un solo corte, el atracón de las drogas de Chris se transforma en una fiesta sexual; Su casa está llena de mujeres y hombres desnudos bailando, besándose y fragmentando en todas las combinaciones. Las tetas y las pollas ondulan con un abandono salvaje en cuerpos de todas las formas y color, subrayando el «pacificador» como una adaptación de cómics mucho más interesada en la realidad desordenada que la perfección física.

Chris, la única persona que todavía está completamente vestida, trata de disfrutar, disfrutando brevemente de la atención de una fiesta masculina y femenina. Pero él está demasiado triste y demasiado entumecido. Él termina tambaleándose de regreso a su habitación, donde abre el portal al área de almacenamiento de desplegamiento cuántico de su difunto padre escondido dentro de un nódulo dimensional.

Es en este punto que la trama que alimentará el resto de la temporada se pone en marcha. Cuando Chris abre el portal dimensional, hace una alarma en Argus, que ha estado en alerta máxima desde los eventos de «Superman», cuyo clímax involucra a Lex Luthor creando una grieta dimensional que literalmente divide la metrópolis por la mitad.

Más importante aún para Chris, con Waller en las outs, Argus ahora está dirigido por Rick Flag Sr. (Frank Grillo), un personaje que apareció por primera vez en forma animada en los «Comandos de criaturas» de DC Studios a fines de 2024, y nuevamente en un pequeño papel de apoyo en «Superman». También es el padre de Rick Flag Jr. (Joel Kinnaman), el personaje que Chris asesinó al final del largometraje de 2021 de Gunn «The Suicide Squad», y parece que Rick Sr. ha desarrollado un interés particular en las actividades de Peacemaker.

(Technically, the new DC Universe doesn’t include “The Suicide Squad,” which was made under a different regime at DC Films, well before Gunn and Peter Safran took over and rebooted the DCU. Gunn has even said explicitly that the DCU starts with “Creature Commandos”; but since “Peacemaker” is a spin-off of “The Suicide Squad,” and “Peacemaker” is now part of the DCU, Parece que Gunn está bien al traer partes selectivas de «El Suicide Squad» a la DCU. después Peacemaker y sus amigos ya han salvado el día. Ezra Miller y Jason Momoa incluso repiten brevemente sus respectivos papeles como Flash y Aquaman, junto con las siluetas de Superman de Henry Cavill y Wonder Woman de Gal Gadot. Para el resumen de la temporada 1, sin embargo, Gunn rehotó esta secuencia, reemplazando la Liga de la Justicia con la Justicia Banda de «Superman», con Merced y Fillion interviniendo en Miller y Momoa, junto con las siluetas de Superman de David Corenswet, el señor Ferterific de Edi Gathegi y la supergirl de Milly Alcock. Este tipo de Retconning Cavalier puede hacer que las cabezas de canon hardcore tengan un aneurisma, pero, vamos: ¡eso es divertido!)

¡De todos modos! Chris está obsesionado con el portal dimensional de su padre por una buena razón: seis meses antes, tropezó con una puerta allí a un universo alternativo donde su padre todavía estaba vivo y el pacificador era considerado un héroe. Ahora, en Rock Bottom, Chris se tambalea por esa puerta y hace un descubrimiento aún mayor: su hermano mayor, Kevin (David Denman), es también vivo en esta dimensión. Kevin y Auggie, confundiendo a Chris con su Chris de Dimension, siéntate con él para tomar una copa y comienza a recordar. Chris se entera de que todos luchan contra el crimen juntos, y el mundo los ama por ello. Auggie no es una intolerancia cruel, retenida, sino un padre estable y amoroso.

Cuando se van a la cama, Chris se abre paso en la habitación de su contraparte, donde encuentra una foto enmarcada de otros Chris con el Harcourt de ese universo, y se ven muy enamorados. En ese momento, otro Chris, vestido como pacificador, encuentra a Chris e inmediatamente intenta matarlo. Chris intenta escapar al área de almacenamiento cuántico, pero otro Chris sigue y supera a Chris a una pulgada de su vida. En el último momento, cuando parece que Chris está listo para darse por vencido y morir, activa a otro Jet Pack de Chris, y otro Chris arrojado a una espiga en el techo y empalado, matándolo.

Este fatídico momento seguramente informará al resto de la temporada, ya que el programa aborda preguntas incisivas sobre la identidad y el destino y el camino no recorrió. Con suerte, también habrá tiempo para explicar qué sucedió con todos los fiesteros desnudos de Chris.